Zubożenie Polaków zmniejszy popyt na drób? "Koszyk zakupów ulega zmianie"

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 12-08-2022, 07:34

Zubożenie Polaków może doprowadzić do dalszego usztywnienia się popytu na droższe elementy np. fileta z kurczaka - mówi nam Adam Kurowski, dyrektor handlowy WCF Corp. Sp. z o.o. i analityk rynku mięsa.

Zubożenie Polaków zmniejszy popyt na drób? fot. PAP

Czy polski kurczak jest gotowy na zimę?

Adam Kurowski, dyrektor handlowy WCF Corp. Sp. z o.o. i analityk rynku mięsa w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl przyznaje, że w 2022 roku polski kurczak wyraźnie złapał oddech.

- Ustabilizował się koszt produkcji brojlera kurczęcego, rynek zaakceptował zwyżki cen, na rynku UE chwilowo zmniejszyły się dostawy kurczaka ukraińskiego - wskazuje.

Drób będzie droższy na jesieni?

Adam Kurowski zauważa, że wzrost opłacalności chowu doprowadził do znaczącego wzrostu podaży surowca na rynku.

- Powoli wchodzimy w okres nadpodaży, czego potwierdzeniem jest wyhamowanie zwyżek cen żywca i stabilizacja cen w przedziale 6-6,20 zł/kg. Sytuacja hodowców może się zmienić w wyniku nadejścia sezonu grzewczego. Dzisiejsza opłacalność jest obarczona ryzykiem gwałtownego wzrostu cen gazu i węgla i jego dostępności. Skokowy wzrost kosztów będzie skutkował pogorszeniem się opłacalności produkcji, prawdopodobnym ograniczeniem wstawień (np. przez część hodowców z wolnego rynku) i zmniejszeniem podaży żywca na rynku. Będzie mniej i drożej - dodaje.

Rynek drobiu wciąż pod presją cenową sieci

Ekspert wskazuje, że rynek pozostaje wciąż pod dużą presją cenową.

- Z jednej strony, wzrost płacy minimalnej i uszczelnienie przepisów o zakazie handlu w niedziele podwyższyły koszty działalności sektora detalicznego (sieci) w Polsce. Z drugiej strony wysoka inflacja i zmniejszająca się siła nabywcza dużej części społeczeństwa zmusza wielu klientów do szukania tańszych zamienników, kupowania mniej i rzadziej. Nadpodaż mięsa skutkuje licznymi promocjami w sieciach, które skutecznie przekonują klientów do zakupów w konkurencyjnych cenach. Koszyk zakupowy powoli ulega zmianie. W bieżącym okresie letnim wyjątkowo dobrze sprzedają się np. podroby kurczęce i porcje rosołowe - dodaje.

Zubożenie Polaków zmniejszy popyt na drób?

Czy nieuchronny wzrost kosztów produkcji w sezonie zimowym i prognozowany przez część branży wzrost cen mięsa drobiowego o 30% będzie przerzucony na sieci i klientów?

- Nie jest to takie oczywiste. Na końcu długiego łańcucha jest finalny klient, który decyduje o zakupie. Zubożenie Polaków może doprowadzić do dalszego usztywnienia się popytu na droższe elementy np. fileta z kurczaka. W konsekwencji sytuacja rynkowa może zmusić ubojnie pod koniec roku do 'zaciskania pasa' i szukania oszczędności np. w niższej cenie surowca - ocenia Kurowski.

