Mięso

ZUS: wypłacono kolejne środki w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Autor: PAP

Data: 22-11-2022, 13:16

Już ponad 406 tys. zł wsparcia trafiło do płatników składek z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Wnioski o wsparcie można składać do końca tego roku – przekazał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Mieszkańcy i przediębiocy działający nad Odrą odczuwają skutki zatrucia rzeki/ fot. PAP