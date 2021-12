2022 będzie wyzwaniem na rynku mleka w proszku

Według Research & Markets rynek mleka w proszku był w 2020 r. wyceniany na 31,63 mld dolarów i do 2027 r. ma osiągnąć wartość 42,76 mld dolarów, przy CAGR na poziomie 4,4%. Niestety, gwałtowny wzrost cen w ciągu ostatniego roku może być poważnym czynnikiem blokującym – przekonuje Agus, jeden z wiodących europejskich graczy na rynku mleka w proszku.

Autor: Artykuł promocyjny Agus

Data: 15-12-2021, 08:21

fot. Agus

Od kilku lat mamy do czynienia z rosnącym globalnym popytem na produkty mleczne. Sektor wykazał się wyjątkową odpornością w warunkach pandemii. Szczególnie imponująco prezentowały się wyniki i prognozy dla rynku mleka w proszku.

W okresie pandemii Agus odnotował wzrost sprzedaży o 15%. Spółka jest dostawcą rozpoznawalnych marek w kategorii mleka w proszku w Afryce, Ameryce Środkowej i na Bliskim Wschodzie (m.in. Royal Milk, Olimp Milk, Diamond Milk, Imperial, Pride i Milmo). Marka Royal Milk jest na tych rynkach wręcz ikoną i punktem odniesienia dla kategorii mleka w proszku z tłuszczem roślinnym – do tego stopnia, że nawet bezpośredni konkurenci kopiują jej nazwę i warstwę wizualną opakowania.

Agus zawdzięcza swoją pozycję rynkową i uzyskiwane wyniki doskonałej znajomości lokalnych rynków, zwinnemu podejściu do biznesu i umiejętności szybkiego dostosowywania się do potrzeb klientów. Mleko w proszku od Agus dostarcza konsumentom niezbędnego pożywienia o wysokiej jakości i w przystępnych cenach. Ostatnio firma zrobiła kolejny krok w rozwoju produktów, wzbogacając receptury o witaminy i minerały. Mleko w proszku, będące naturalnym odżywczym odpowiednikiem świeżego mleka, jest wytwarzane w procesie suszenia rozpyłowego i jest popularne na całym świecie ze względu na długi termin przydatności do spożycia i brak konieczności przechowywania w lodówce. Znajduje liczne zastosowania w codziennej diecie, wchodząc w skład napojów, jogurtów rzemieślniczych i innych produktów spożywczych.

fot. Agus

Szacuje się, że to właśnie kraje rozwijające się, w których dominuje ciepły klimat, będą napędzać wzrost światowego rynku mleka w proszku. Jednak obecny wzrost cen: o 50% r/r, jest poważnym czynnikiem blokującym. Szczególnie dotknięci wzrostem cen są konsumenci i dystrybutorzy w Afryce, Ameryce Środkowej i na Bliskim Wschodzie. Istnieje więc realne ryzyko, że drogie mleko w proszku straci swój udział w rynku na rzecz tańszych kategorii spożywczych. Agus powołał zespół projektowy, którego zadaniem jest przeciwdziałanie tej sytuacji. Głównym wyzwaniem jest opracowanie tańszego, bardziej przystępnego cenowo mleka w proszku, które nadal będzie spełniać swoją główną rolę, czyli służyć za składnik napojów i domowych jogurtów.

Kolejne kwestie, które okazały się szczególnie istotne w czasie pandemii, to pewność łańcucha dostaw, dostępność kontenerów czy koszty transportu. Agus odpowiedział na te wyzwania koncentrując się na fizycznej dostępności produktów, efektywności biznesowej, zwinności, elastyczności, optymalizacji kosztów oraz zaangażowaniu zespołu.

Pomimo presji cenowej, Agus optymistycznie patrzy na perspektywy biznesu w nadchodzących latach. Spółka przyznaje jednak, że droga do imponującej dynamiki musi prowadzić przez rozszerzenie portfolio o nowe kategorie (zarówno żywnościowe, jak i nieżywnościowe) oraz potencjalne akwizycje. Firma jest już aktywna w innych kategoriach spożywczych: napojach, przekąskach i płatkach śniadaniowych, które dystrybuuje głównie w Europie, promując zdrowy i zrównoważony styl życia. Jak przekonują jej przedstawiciele, fakt, że ludzie spędzają teraz więcej czasu w domu, przekłada się na nowo zdefiniowane okazje konsumpcji napojów i przekąsek.

O Agus:

Agus jest dostawcą markowych produktów FMCG, właścicielem wiodących marek w kategorii mleka w proszku, rozpoznawalnych w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Środkowej: Royal Milk, Olimp Milk, Diamond Milk, Imperial, Pride, Majestic i Milmo. Firma działa w 50 krajach na 4 kontynentach. W portfolio Agus znajdują się również napoje, przekąski i płatki śniadaniowe pod marką Hello Day!. Hello Day! to synonim prostych, naturalnych składników, wysokiej jakości surowców oraz atrakcyjnego i nowoczesnego design’u. Siła firmy tkwi w dogłębnej znajomości lokalnych rynków, zwinnym podejściu do biznesu i umiejętności szybkiego dostosowywania się do potrzeb klientów.