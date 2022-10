Trendy konsumenckie, długo oczekiwane premiery i międzynarodowe dyskusje nad wyzwaniami stojącymi dziś przed szeroko pojętą branżą spożywczą. Już 15 października startują jedne z największych światowych targów SIAL Paris. Wśród tegorocznych wystawców, swoje szerokie portfolio produktów zaprezentuje również Agus.

fot. Agus

- W Agus stale poszukujemy możliwości rozwoju, powiększamy sieć naszych klientów, dostawców i talentów i bacznie przyglądamy się trendom. Dlatego nasza obecność na jednych z największych światowych targów jest po prostu obowiązkowa. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska 5A K236 – mówi Andrzej Mirowski, Dyrektor Komunikacji Agus.

Dopasowane portfolio

Podczas targów firma zaprezentuje swoje flagowe produkty, a wśród nich m.in. Royal Milk, czyli mleko w proszku cieszące się uznaniem i ogromną popularnością wśród klientów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Ta innowacyjna propozycja, która została wzbogacona o tak ważne w dzisiejszych czasach witaminy, doskonale nadaje się do picia, produkcji domowych jogurtów oraz zastosowań przemysłowych.

Agus, wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom rynku, oferuje także inne rodzaje mleka w proszku. Powody są proste. Kraje afrykańskie mierzą się obecnie m.in. z wysoką inflacją oraz zaporowymi cenami towarów importowanych. Dlatego klienci poszukują tańszych alternatyw. Odpowiedzią jest tu linia Majestic, czyli budżetowa wersja mleka w proszku, w formie instant. Tańszych, ale nadal jakościowych zamienników poszukują także klienci przemysłowi, głównie z segmentu piekarniczego, cukierniczego, lodziarskiego oraz mleczarskiego. Dla tych branż najlepszym rozwiązaniem jest marka Milky.

Sklepowe „must have”

Agus prężnie działa także na rynku europejskim, gdzie jest obecny z marką Hello Day!, innowacyjną linią owocowych smoothie, przekąsek oraz produktów śniadaniowych. Podczas SIAL Paris Agus zaprezentuje Hello Day! Smoothie, czyli gęstą, sycącą, płynną przekąskę składającą się z naturalnych, niezagęszczonych przecierów i soków owocowych, a także, co jest wyjątkiem na rynku, mleczka kokosowego. Produkt ten nie zawiera dodawanych cukrów, a swój smak i słodkość zawdzięcza wyłącznie naturalnej słodyczy owoców. Odwiedzając stoisko Agus będzie można również poznać atrybuty Hello Day! Nut Bars. Batony zawierają wysokiej jakości prażone orzechy oraz 20 procent naturalnego miodu kwiatowego. Dostępne są w trzech smakach: sól morska, żurawina i gorzka czekolada. Wszystkie mają przyjemną, chrupiącą konsystencję, dzięki czemu doskonale nadają się na szybką przekąskę w ciągu dnia. Oferowaną przez Agus linię produktów zamyka Hello Day! Granola i Muesli, które charakteryzuje doskonały smak, proste składniki oraz wysoka zawartość błonnika.

- Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Agus zapraszamy do odwiedzenia nas na SIAL Paris. Aktywnie poszukujemy nowych partnerów biznesowych i poszerzamy naszą sieć dystrybucji. W ramach współpracy oferujemy nie tylko markowe, najlepszej jakości produkty, ale także nasze unikalne know-how oparte na znajomości lokalnych realiów i elastyczne podejście do współpracy - podsumowuje Andrzej Mirowski.

Agus jest firmą spożywczą, wiodącą w mleczarstwie, napojach, przekąskach, produktach śniadaniowych i wielu innych kategoriach na radarze. Misją firmy jest dostarczanie ludziom żywności i napojów. DNA Agus opiera się na zdobywaniu serc klientów na całym świecie poprzez innowacje i tworzenie jedzenia oraz napojów spełniających ich codzienne potrzeby i pragnienia. Uznane międzynarodowe i regionalne marki Agus to Royal Milk, Olimp Milk, Diamond Milk, Imperial, Pride, Majestic, Milmo, Milky i Hello Day!. Obszarem działania firmy są głównie Afryka, Ameryka Środkowa, Bliski Wschód i Europa.

Więcej na AgusGlobal.com.