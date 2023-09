Mleko

Biznes bez nowych technologii to "mission impossible". Digitalizacja w mleczarstwie

Skuteczna i szybka analiza danych oraz minimalny wpływ czynników zewnętrznych na jakość produktu, który trafia do konsumenta. To tylko niektóre zalety cyfryzacji – uważa Tomasz Józwik, kierownik działu IT w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.