Krowie, owcze, czy też kozie. Polacy uwielbiają sery! I nie ma co się dziwić - jemy je na kanapkach, dodajemy do sałatek, dla wielu stanowią pożywną przekąskę, jeszcze inni nie wyobrażają sobie, aby na stole zabrakło deski serów podczas przyjmowania gości.

Dziś statystyczny Polak zjada już średnio 13 kg sera rocznie. Część z nich to rodzaje, które towarzyszą nam w naszych domach niemal od zawsze. Są też takie gatunki, z którymi konsumenci zapoznają są podczas wakacji za granicą. Dobra wiadomość? Coraz więcej rodzajów sera jest dostępna w Polsce na wyciągnięcie ręki i to w degustacyjnych porcjach. Po co? Po to, aby każdy mógł znaleźć dokładnie taki gatunek, który najbardziej mu odpowiada.

Q-CONCEPT, czyli rozwiązanie na miarę potrzeb od Euroser Dairy Group

Fourme d'Ambert, Bie francuski, ser kozi, kozio-owczy, a może Gouda trzy kolory, z lawendą, czy też z truflami? Każdy z nas lubi co innego - jedni doceniają sery za smak, inni za sposób wytwarzania, unikalną recepturę, specjalne warunki dojrzewania i specyfikę regionu, w którym jest tworzony. Co jest w tym najważniejsze? Aby testować. Jak podkreśla Dominika Robalewska, Brand Manager Euroser Dairy Group „Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch lat spożycie serów dojrzewających wzrosło aż o 4,3 %, dlatego dziś z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że stworzony przez nas Q-CONCEPT, w którym sery pakowane są w degustacyjne porcje, to rozwiązanie, które pozwala na odkrywanie ulubionych smaków, minimalizując przy tym ryzyko, że trafimy na gatunek sera, który nie przypadnie nam do gustu”. Jak to możliwe? Oprócz degustacyjnych porcji, Euroser Dairy Group zadbało również o przemyślane, czytelne etykiety zawierające informacje o nazwie sera, mocy smaku, czy też rodzaju mleka z jakiego produkt został wytworzony. Dzięki temu nawet jeśli konsument nie posiada dużej wiedzy na temat mlecznych produktów, z większą świadomością dokona wyboru. A jest w czym wybierać, bo oferta Q-CONCEPT to ponad 60 rodzajów serów premium, które każdego dnia trafiają na europejskie stoły. Na stworzonym przez Euroser Dairy Group koncepcie zyskują również sklepy. W jaki sposób?



Małe zmiany – duże efekty

Mimo kryzysu wielu Polaków spożywa ser codziennie, a 80,6% respondentów sięga po ser żółty co najmniej kilka razy w tygodniu, a to oznacza jedno. Polacy lubią sery i szukają ich w sklepach. Zgodnie z danymi NielsenIQ jednymi z najpopularniejszych wśród polskich konsumentów produktami z kategorii są sery paczkowane, dlatego zróżnicowany asortyment tego typu produktów w sklepach, to sposób na przyciągnięcie klienta, a tym samym na zwiększenie sprzedaży. Mając świadomość dokonywanych wyborów konsumenckich, Q-CONCEPT powstał nie tylko z myślą o konsumentach. Również sprzedawcy mogą na nim zyskać, poprzez możliwość realizowania małych ilości zamówień – wystarczy już ok. 1 kg w kartonie, bez względu na rodzaj sera. Warto zwrócić uwagę również na inne aspekty. Degustacyjne porcje na półkach samoobsługowych nie wymagają zakupu profesjonalnych narzędzi do lady sklepowej i zatrudniania specjalistycznego personelu, a przy tym eliminują starty. Tak innowacyjne podejście do serów sprawia, że sklepy w prosty sposób mają szanse przetestować rozwiązanie Q-CONCEPT, bez obawy o wysokie koszty, klienci z kolei doceniają szeroki wachlarz możliwości związany z wyborem ulubionego smaku, dzięki którym przygotowywanie nowych potraw staje się jeszcze przyjemniejsze.

