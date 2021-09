Euroser Dairy Group poleca markę GOAT FARM

Poznajcie odpowiedź na pytania zadane ekspertom Euroser Dairy Group – jednego z największych producentów i dystrybutorów produktów nabiałowych premium w regionie CEE.

Autor: Artykuł promocyjny Euroser Group

Data: 24-09-2021, 15:17

Co sprawia, że sery z koziego mleka systematycznie zyskują coraz większą popularność? Czy polscy konsumenci chętnie sięgają po produkty nabiałowe premium? Jak pandemia wpłynęła na poziom sprzedaży w tym segmencie? Jakie sery tworzą portfolio marki Goat Farm i dlaczego smak i wysoka jakość tych produktów w szczególności doceniana jest przez konsumentów?? Zapraszamy do lektury.

KAŻDY PRODUKT, KROWI CZY KOZI, MA SWOJEGO KONSUMENTA

WAŻNE, ABY KONSUMENT MIAŁ WYBÓR ORAZ RÓŻNORODNOŚĆ

„Poznaj kozę i bądź bliżej natury” – to hasło reklamowe GOAT FARM, czyli marki, która łączy bogatą ofertę serów kozich z oryginalnymi dodatkami, takimi jak: kozieradka, papaja czy włoskie zioła. Każdy z serów cechuje się głębokim smakiem, dostarcza wiele cennych wartości odżywczych oraz zapewnia apetyczną alternatywę dla tradycyjnych wyrobów z mleka krowiego. Zacznijmy jednak od początku…

„Zanim powiemy nieco więcej o naszej marce, warto wspomnieć o kozim mleku, które cieszy się w Europie coraz większą popularnością. W ekologicznym chowie kóz specjalizującą się przede wszystkim rolnicy z krainy tulipanów. Oprócz Holendrów na europejskiej mapie produkcji koziego mleka ważne miejsce zajmują także Włosi, Francuzi, Grecy oraz Hiszpanie i właśnie z tych krajów pochodzą nasze produkty” – Małgorzata Włodarczyk CMO, Vice Prezes Euroser Dairy Group

„Przywiązujemy wyjątkową staranność do wysokiej jakość serów wytwarzanych z mleka koziego, aby ją osiągnąć współpracujemy z producentami o wieloletnim doświadczeniu w produkcji wyrobów nabiałowych z tego surowca” – dodaje Małgorzata Włodarczyk.

Co ciekawe, gdy porównamy mleko kozie z krowim okazuje się, że są do siebie podobne. Zawierają bowiem zbliżoną ilość białka i tłuszczów oraz kalorycznością. Największe różnice wynikają z proporcji poszczególnych aminokwasów. Mleko kozie zawiera aż 40% białek serwatkowych, podczas gdy mleko krowie posiada ich dwukrotnie mniej. Dlaczego to tak istotne? Frakcja białek serwatkowych jest lepsza dla naszego układu pokarmowego. Jednocześnie mleko krowie zawiera więcej kazeiny, która wykazuje silne właściwości alergizujące. Słowem, mleko kozie można uznać za zdrowsze i bardziej przyjazne dla organizmu człowieka.

BOGATE PORTFOLIO I SYSTEMATYCZNY WZROST SPRZEDAŻY

DYWERSYFIKACJA PORTFOLIO, A KOZIE ZWYCZAJE

Dostępność koziego mleka jest ściśle skorelowana z porami roku oraz okresem rozrodczym kóz. Z tego względu mleczne zasoby są dość mocno ograniczone, a w produkcji serów ma znaczenie właśnie ta sezonowość. W związku z tym Euroser Dairy Group koncentruje się na dystrybucji oraz promocji stałego, i jednocześnie już dzisiaj, szerokiego asortymentu GOAT FARM.

„Portfolio produktowe naszej marki tworzą sery kozie w plastrach w różnych wariantach smakowych, naturalne sery twarogowe w formie roladek z dodatkami oraz twarde sery w klinkach i kręgach. Fundamentem naszej oferty są sery twarde w plastrach i to one cieszą się największą popularnością wśród konsumentów. Warto podkreślić, że co roku odnotowujemy wzrost ich sprzedaży oraz obserwujemy systematycznie rosnące zainteresowanie kozimi roladami pleśniowymi. W tym roku odnotowaliśmy bardzo duże wzrosty sprzedaży sera koziego w plastrach Bio. Wiele wskazuje na to, że tak pozytywny trend sprzedażowy będzie utrzymywał się w przyszłości, szczególnie biorąc pod uwagę rozwój rynku produktów BIO oraz coraz bardziej sprecyzowane wymagania klientów detalicznych”- dodaje Małgorzata Włodarczyk

Dobrym przykładem dywersyfikacji portfolio produktów opartych na mleku kozim jest pierwszy na polskich półkach ser kozio-owczy Goat Farm, wprowadzony w czerwcu przez EuroSer Dairy Group, ma już dzisiaj pierwszych zadowolonych i powracających konsumentów. Jego wyjątkowy smak, delikatna kremowa konsystencja oraz subtelny aromat, sprawiają że produkt jest bardzo ciekawą propozycją dla konsumentów, którzy nie są wielbicielami smaku wyrazistych serów kozich, ale chcieliby w pełni korzystać z jego prozdrowotnych właściwości.

„Ser kozio-owczy Goat Farm jest skierowany do każdego konsumenta, bo każdy z nas chociaż w minimalny sposób dba o swoje zdrowie i chce się poczuć wyjątkowo. Poranna kanapka z tym serem sprawia, że w znakomity i zdrowy sposób rozpoczynamy dzień” - mówi nam Beata Wiącek Brand Manager Marki Goat Farm.

GOAT FARM NA MAPIE SEROWYCH TRENDÓW

DWUCYFROWY WZROST

Na podstawie analiz konsumenckich oraz branżowych trendów możemy jednoznacznie stwierdzić, że rynek serów kozich rozwija się dynamicznie, a polski konsument poszukuje nowych smaków i staje się coraz bardziej otwarty na nowe propozycje w segmencie Premium.

„Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy na rynku detalicznym, dynamiczny wzrost sprzedaży serów kozich zarówno w kraju, jak i za granicą. Co więcej, zwiększona konsumpcja nabiału w okresie pandemii oraz prozdrowotne trendy sprawiły, że sprzedaż marki GOAT FARM osiąga dwucyfrowe wzrosty, co nas bardzo cieszy gdyż od blisko dekady budujemy razem z naszymi konkurentami tą kategorię produktów, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach Europy Wschodniej” – mówi Prezes Euroser Dairy Group Marc Benning

Nasze prognozy na przyszłość są w tym względzie także bardzo optymistyczne, ponieważ zdrowe odżywianie dla coraz większej liczby Polaków stało się oczywistym wyborem i stylem życia. Innymi słowy, konsumenci stają się coraz bardziej świadomi, rewidują swoje przekonania dot. odżywiania oraz poszukują produktów o dobrym składzie – dodaje Marc Benning

POZYCJA RYNKOWEGO LIDERA

WIZYTÓWKA FIRMY

Dynamiczny rozwój firmy EUROSER dzięki lokalnej strategii rozwoju i ekspansji na rynki Europy Środkowej i Wschodniej potwierdza fakt, iż kategoria produktów nabiałowych Premium jest w stałym dynamicznym rozwoju. Bogaty asortyment tej firmy, ponad 400 produktów jest dostępny na półkach 24 000 sklepów w 14 państwach Starego Kontynentu.

Dumą firmy jest bogate Portfolio EUROSER DAIRY GROUP, do którego należą M.IN. takie marki jak: FORMAGIA, DUBLIN DAIRY, GRIKIOS, FRENCHI, CHEESUPERS czy SHEEP FARM, Szczególne miejsce wśród nich zajmuje GOAT FARM, czyli marka ekskluzywnych serów kozich. Każdy z nich to absolutnie unikalny produkt powstały z myślą o śniadaniach, wykwintnych przekąskach, sałatkowych przepisach oraz prostocie przyrządzania doskonałych potraw.

Apetyt konsumentów i koneserów sera na produkty firmy cały czas rośnie, dlatego EUROSER planuje kolejne kroki, które pozwolą firmie zdobywać kolejne rynki oraz umacniać pozycję jednego z czołowych europejskich producentów i dystrybutorów w segmencie produktów nabiałowych klasy Premium. Jednocześnie warto podkreślić progres znaczenia segmentu Premium oraz wzrost spożycia serów w czasie pandemii. W tym kontekście 10%-owy udział firmy EUROSER wg analizy danych paragonowych CMR 2020), na tym dość rozdrobnionym rynku zyskuje szczególne znaczenie.