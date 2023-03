Tradycyjny grecki ser charakteryzujący się zwartą konsystencją, delikatnie słonym smakiem i niepowtarzalnym aromatem, które zawdzięcza procesowi dojrzewania i leżakowania w solance. Fetę można łatwo pokroić w kostkę lub pokruszyć.

Produkt posiada certyfikat PDO (Chroniona Nazwa Pochodzenia) - europejski znak potwierdzający oryginalność produktu, dający gwarancję wysokiej jakości sera wynikającej ze szczególnego środowiska geograficznego oraz tradycyjnego sposobu wytwarzania.

Feta Cheese P.D.O. może stanowić wartościowy element zbilansowanej diety w zdrowym stylu życia. Dostarcza wielu wartościowych składników odżywczych takich jak wapń i białko. Jest cennym źródłem użytecznych probiotyków, jednocześnie chroniąc przed działaniem szkodliwych bakterii. Zawiera fosfor, selen i żelazo. Antyoksydacyjne właściwości pierwiastków obecnych w fecie są korzystne w profilaktyce przeciwnowotworowej i przyczyniają się do wzmocnienia odporności.

Certyfikowana Feta Cheese P.D.O. to znakomity dodatek do większości potraw. Nadaje oryginalnego charakteru daniom serwowanym na ciepło i zimno. Może być spożywana jako dodatek do sałatek, urzeka podawana na gorąco z miodem i sezamem. Świetnie łączy się ze słodkim arbuzem, zachwyca grillowana jako farsz do warzyw, zapiekana z pomidorami czy w cieście filo. Wyśmienicie podkręca smak kremowych zup z delikatnych warzyw. Doskonale sprawdza się też jako dodatek do omletów.

Opakowanie zawiera plaster sera odpowiadający trzem dziennym porcjom żywieniowym do przygotowania pysznego dania zarówno w domu, jak i „w drodze” (w pracy, na wakacjach itp.). Nieduży kawałek fety pozwoli przyrządzić rodzinny posiłek, ale świetnie sprawdzi się również dla par i singli. Mniejsze porcje to rozwiązanie dla konsumentów, chcących cieszyć się smakiem oryginalnego greckiego przysmaku bez marnowania i wyrzucania żywności.

Opakowanie Fety Cheese P.D.O. stanowi źródło inspirujących przepisów, do których przenosi zamieszczony na nim specjalny kod QR.