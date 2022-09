Goat Farm o kozich serach wie wszystko

08-09-2022

Sery kozie zyskują na popularności. Rynek nie jest duży, ale perspektywiczny - cechuje go wysoka, dwucyfrowa dynamika wzrostu. Zwiększona świadomość właściwości i kulinarnego zastosowania produktów sprawiają, że coraz częściej pojawiają się one w polskich domach. W dużej mierze są to wyroby Goat Farm - jednego z kluczowych graczy w segmencie serów kozich twardych w plastrach (Naturalny ser kozi w plastrach Goat Farm jest liderem w swojej kategorii). Wszystkie wyroby marki łączy doskonały smak, bogaty w witaminy i składniki mineralne skład oraz niepowtarzalny aromat. Naturalne produkty z czystym składem doskonale wpisują się w aktualne trendy zdrowego odżywiania i clean label.

Wyjątkowe sery dla wyjątkowych osób

Mleko do produkcji serów marka pozyskuje z wyselekcjonowanych hodowli kóz z różnych zakątków Europy między innymi z Holandii. Pochodzi ono od szczęśliwych zwierząt, będących pod stałą i pieczołowitą opieką. Kozy traktowane życzliwie i chowane w jak najlepszych warunkach dając najbardziej wartościowe mleko. Dzięki tej trosce o zwierzęta Goat Farm gwarantuje to, co najlepsze – wyśmienity smak i wyjątkową jakość serów kozich o prozdrowotnych właściwościach. Unikalne produkty marka uzyskuje przez stosowanie tradycyjnej receptury, działania w zgodzie z naturą i z dbałością o konsumentów. Poszanowanie tradycji towarzyszy jej na wszystkich etapach produkcyjnych.

Nietuzinkowe sery kozie od Goat Farm są kierowane do wszystkich, bo każdy jest wyjątkowy. Produkty premium o wyrafinowanym smaku, pozbawione zapachu kozy idealnie sprawdzą się dla wymagających konsumentów, w tym dla poszukujących urozmaicenia i alternatywy dla serów krowich. Sery kozie, zawierające wyłącznie naturalne składniki, stanowiące źródło wartości odżywczych (witamina A, witamina D, wapń, białko) i lekkostrawne, z powodzeniem mogą stanowić zdrowy element zbilansowanej diety wszystkich członków rodziny. Smakiem zachwycają miłośników nabiału różnych grup wiekowych – dorosłych, osoby dojrzałe, młodzież, jak i dzieci. Są bezpieczne dla kobiet w ciąży i młodych mam. Mogą być spożywane przez wegetarian. W porównaniu z nabiałem krowim zawierają mniej alergizującej kazeiny, jej znacznie niższa zawartość sprawia, że są lepiej przyswajalne przez osoby z nietolerancją laktozy. Jako lepiej trawione są też bezpieczniejsze przy problemach jelitowo-żołądkowych.

Marka, która przełamuje nudę

Czyni to, proponując wyroby w różnych wariantach smakowych. W jej asortymencie znajdują się sery kozie w plastrach: naturalny ser do przygotowania na słodko i słono, jedyny na rynku delikatny ser kozio-owczy, ser kozi Bio powstający na bazie mleka w 100% ekologicznego oraz aromatyczny ser wędzony o wyrazistym smaku. Goat Farm oferuje również sery twarde w kawałkach, świeże i pleśniowe rolady, kręgi, sery w blokach dedykowane na rynek HoreCa, a także masło kozie.

Niezależnie od wyboru, każdy produkt Goat Farm ułatwi przygotowanie smacznego i zdrowego posiłku powstałego w zgodzie z naturą. Będzie doskonałym komponentem do przygotowania śniadania, lunchu czy kolacji. A to dlatego, iż sery kozie Goat Farm idealnie smakują na kanapkach, w sałatkach i przystawkach, ale też same jako przekąski. Wybornie sprawdzają się w daniach na ciepło – w grzankach, z warzywami, na pizzy czy w burgerach. Są też świetnymi składnikami ciast i deserów. W wygodne propozycje w plastrach warto się zaopatrzyć z myślą o konsumpcji poza domem. Opakowania serów kozich w plastrach na froncie komunikują benefity produktów, a z tyłu mają wielorazowy system otwierania i zamykania pozwalający dłużej utrzymać ich świeżość i zapobiegający wysychaniu. Każdy plaster oddzielony jest przekładką, która bez problemu pozwala oddzielić plasterki od siebie.

Podążaj śladami kozy i wygraj nagrody

Dostępna w Polsce na rynku od ponad 10 lat marka, stawia sobie za cel podkreślanie unikatowości serów kozich, edukowanie i inspirowanie konsumentów. Aktualnie do odkrywania ciekawego smaku kozich serów Goat Farm zachęca poprzez swój ogólnopolski konkurs. Osoby, które kupią ser marki w plastrach, wgrają paragon na www.konkurs.goatfarm.pl i odpowiedzą na proste pytanie, mogą wygrać atrakcyjne nagrody. Główna to bon o wartości 5 000 zł na wyjątkowy pobyt w SPA. Dodatkowo do zdobycia jest: 30 x 300 zł i 30 x przytulny koc. W promocji biorą udział sery kozie Goat Farm w plastrach: naturalny, wędzony, bio i kozio-owczy. Marka postawiła na silne wsparcie akcji. Zaplanowano szeroką komunikację w mediach ATL, jak i BTL (m.in. kampania digitalowa, social media, współpraca z influencerami). Do udziału w promocji zachęcają degustacje i materiały POSM w placówkach handlowych. Sprzedaż konkursowa trwa od 16.08 do 30.09. Zgłoszenia można przesyłać od 29.08 do 30.09 br.

Goat Farm to wybór dla dbających o siebie i najbliższych, troszczących się o zdrowie, naturę oraz zwierzęta. Stanowi idealną propozycję dla osób prowadzących zdrowy styl życia, otwartych i ciekawych świata, doceniających wysoką jakość i wyjątkowy smak, a także poszukujących wartościowych produktów z prostym składem o różnorodnym zastosowaniu w kuchni.

