Grikios grill cheese burger

Półtwardy ser solankowy typu halloumi w postaci krążków to podwójna porcja inspirowanego cypryjską recepturą smaku.

Można go serwować na zimno, ale szczególnych walorów nabiera poddany działaniu temperatury. Z zewnątrz będzie zarumieniony i kruchy, a jego wnętrze nabierze przyjemnej miękkości.

Jego okrągły kształt idealnie pasuje do burgerowej bułki. Może być alternatywą do mięsnych burgerów lub dodatkiem do świeżych sałatek.

Na froncie opakowania umieszczono QR kod, który zaprowadzi konsumenta na stronę wypełnioną pysznymi śródziemnomorskimi inspiracjami.

