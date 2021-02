Hochland realizuje strategię zrównoważonego rozwoju

Hochland już zrealizował szereg istotnych elementów ze swojej strategii zrównoważonego rozwoju. Udało się między innymi zweryfikować możliwości optymalizacji opakowań dążąc do redukcji użytych surowców, w tym tworzyw sztucznych, czy papieru: w latach 2018-2019 dzięki optymalizacji opakowań oraz poprzez procesy inwestycyjne uzyskano redukcję tworzyw sztucznych o 110 ton/rok i papieru o 418 ton/rok, a w roku 2020 zmniejszono ilość wprowadzanego papieru o 46 ton.

Firma chce nadal rozwijać biznes tak, aby istniał i funkcjonował w zgodzie z naturą, a wyrobami z oferty Hochland mogło cieszyć jeszcze wiele pokoleń konsumentów. Jako cel nadrzędny określono zmniejszenie śladu klimatycznego i środowiskowego – co roku Hochland chce redukować wpływ na środowisko o 1,5%. Przyjęto najważniejsze kierunki zmian i działań wraz z potrzebnymi narzędziami oraz jasno określonymi miernikami. Firma zobowiązała się do osiągnięcia w okresie do 2025 roku 50% redukcji emisji dwutlenku węgla, a już od 2021 roku neutralności klimatycznej zakładów produkcyjnych. Zadeklarowano liderstwo branżowe w kwestiach dobrostanu zwierząt i konkretny cel, aby 70% dostawców mleka znalazło się w najwyższej kategorii ocen dobrostanu zwierząt. Dodatkowo przyjęto zastosowanie wyłącznie nadających się do recyklingu opakowań dla wyrobów oraz szerokie zastosowanie zasad gospodarki cyrkularnej, przy znaczącej redukcji odpadów i wykorzystania mediów.

Jasne cele, wybrane narzędzia i mierniki dają gwarancję, że nasze aspiracje w zakresie zrównoważonego rozwoju zostaną zrealizowane! Do życia powołany został interdyscyplinarny zespół ds. monitorowania efektów działań dla zrównoważonego rozwoju – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Miniony, 2020 rok pokazał, że Hochland Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju może pochwalić się wieloma dobrymi praktykami. Krzewiąc kulturę zrównoważonego rozwoju Hochland Polska angażuje wszystkich pracowników, aby dbali o dziś i jutro otoczenia – środowiska naturalnego i społecznego.

Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. W Polsce działają dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie. Hochland, Almette, Valbon to wiodące na rynku marki, pod którymi kryje się cała gama produktów, dostępna także dla rynku HoReCa. Wszystkie produkty z oferty Hochland wyróżnia doskonały smak i najwyższa jakość, dzięki najlepszym surowcom i technologiom.