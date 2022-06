Inflacja zmniejszy krajowe spożycie mleka?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 15-06-2022, 08:00

Coraz więcej badań pokazuje, że Polacy ubożeją i ograniczają zakupy. Wzrost cen żywności może przełożyć się na mniejszą krajową konsumpcję produktów mlecznych.

Masło wśród produktów, które zdrożały najbardziej /fot. Unsplash

Ostatnie, majowe dane UCE Research pokazują ponad 16-proc. skok cen, ale wiele kategorii podstawowych produktów jak pieczywo, nabiał czy mięso drożeje już o ok. 30 proc.

Jak wykazał cykliczny raport pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” (ICwSD), autorstwa UCE RESEARCH i Wyższych Szkół Bankowych, w maju br. na rynku było drożej średnio o 16,7% niż rok wcześniej. Łącznie zestawiono ze sobą blisko 24 tys. cen z prawie 40 tys. placówek należących do 63 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie, działające w 16 województwach, dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry.

Masło wśród produktów, które zdrożały najbardziej

Na 12 monitorowanych kategorii w maju po raz kolejny w skali roku najmocniej poszły w górę art. tłuszczowe – średnio o 54,8 proc. Wśród nich znowu najbardziej zdrożał olej – o 57,9 proc. Po nim znalazło się masło z podwyżką o 52,7 proc. Natomiast na trzecim miejscu w zestawieniu najbardziej drożejących kategorii znalazło się pieczywo. Poszło w górę średnio o 29,9 proc. rdr.

Z badania wynika, że produkty mleczarskie znajdują się na piąty miejscu pod względem wzrostu cen. Nabiał średnio zdrożał o 24,1 proc. rdr.

Eksperci z z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie ostrzegają, że najgorsze podwyżki są dopiero przed nami. Jak stwierdza dr Kopyściański, każdy tydzień konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą będzie podbijał coraz wyżej ceny detaliczne w sklepach. W razie dalszego blokowania możliwości importu zbóż i tłuszczy z Ukrainy, zwłaszcza po sezonie zbiorów, sytuacja na rynku żywności może ulec dramatycznemu pogorszeniu.

Zgodnie z danymi GUS inflacja zaczęła nabierać coraz większego rozpędu w drugim kwartale 2021r., ale dopiero od października ubiegłego roku wzrosty cen zaczęły bardziej niż zwykle doskwierać Polakom. Aktualne wzrosty cen nośników energii, materiałów budowlanych oraz rzecz jasna żywności powodują, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych ulega wyraźnemu pogorszeniu. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy wzrost cen mleka i przetworów mlecznych może skutkować spadkiem spożycia tej grupy produktów na rynku krajowym? - zastanawia się Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Polacy ubożeją

Zgodnie z dostępnymi statystykami coraz mniejszy odsetek Polaków deklaruje, że ma możliwość oszczędzenia części wynagrodzenia (56,95% we wrześniu 2021r. vs. 47,49% w maju 2022r.). Obywateli deklarujących, że „przy obecnym dochodzie wiąże koniec z końcem” przybyło (35,22% we wrześniu ub.r. vs. 40,70% w maju br.), a coraz większa ich liczba musi korzystać ze zgromadzonych oszczędności by się utrzymać (3,14% we wrześniu 2021r. vs. 6,04% w maju 2022r) – w tym samym okresie odsetek deklarujących, że popada w długi wzrósł z 1,16% do 1,57%. Szukanie oszczędności stało się koniecznością. Nie dziwi zatem, że z dostępnych wskaźników koniunktury konsumenckiej wynika, że kupno samochodu, zakup mieszkania lub jego remont nie są w planach większości populacji. Ograniczono również wydatki na nośniki energii – jak można się domyślać, bo statystyki w tym względzie nie są zbyt szczegółowe - chodzi głównie o paliwa.

Mniejsze zakupy

Jak wygląda zatem sytuacja na rynku żywności? W pierwszym kwartale 2022r. skorygowana o inflację wartość sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych była o 3 proc. wyższa niż rok wcześniej. -

To byłaby dobra wiadomość, oznaczająca że Polacy nie oszczędzają na artykułach pierwszej potrzeby, gdyby nie fakt, że zgodnie z szacunkami, w samym marcu do Polski przybyło ok. 2 i pół miliona obywateli Ukrainy. Biorąc pod uwagę dotychczasową liczbę ludności naszego kraju oraz imigrację związaną z wojną na terytorium naszego wschodniego sąsiada, wzrost wartości sprzedaży o 3% jest zbyt mały, w stosunku do przyrostu liczby ludności w Polsce. Można w związku z tym postawić tezę, póki co bardzo ostrożną, że konsumenci wydają jednak trochę mniej – być może dokonując bardziej przemyślanych zakupów - mówi Marcin Hydzik.

