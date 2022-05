Koncept FRESH PACK od Euroser odpowiedzią na trend #LessWaste

#LessWaste to z jednej strony stosunkowo nowy trend, a z drugiej bardzo stary, bo zgodnie z nim żyły nasze babcie i mamy. W domach rozsądnie gospodarowało się zakupionymi produktami, tak by nie kończyły one swojego życia w koszu. Podobne podejście przyjmują teraz marki, tworząc koncepty produktów, wpisujące się w trend zmniejszania globalnej nadprodukcji oraz marnowania jedzenia. Jak to robią?

Autor: Artykuł promocyjny Euroser

Data: 31-05-2022, 15:21

Koncept Fresh Pack już 6 lat na rynku!

Koncept Fresh Pack oznaczony znakiem jakości „Q” to wygodny i sprzyjający poznawaniu nowych smaków koncept od Euroser Dairy Group z ofertą różnorodnych serów premium pokrojonych w degustacyjne porcje, który doskonale wpisuje się w ideę #LessWaste. „Koncept w 2016 roku startował z 15 rodzajami wyselekcjonowanych produktów, a na tę chwilę konsument może wybierać z ponad 60 rodzajów sera pochodzących z różnych zakątków Europy. Euroser Dairy Group z roku na rok odnotowuje coraz większą sprzedaż tego typu produktów i systematycznie poszerza listę klientów z niego korzystających. Bogactwo konsystencji i aromatów zachęca do testowania coraz to nowych smaków z portfolio marki, a niewielkie gramatury zmniejszają ryzyko, że niezjedzony kawałek zniknie w czeluściach lodówki, a następnie trafi do kosza. Takie rozwiązanie jest doceniane zarówno przez doświadczonych smakoszy, którzy mają możliwość skomponowania różnorodnej pod wieloma względami deski serów, ale i tych, którzy dopiero rozsmakowują się w serowych aromatach. Kupując mniejszy kawałek, konsumenci mają większą pewność, że zostanie on szybko zjedzony, a nie stanie się obeschniętym wyrzutem sumienia. Marnotrawstwo jedzenia jest jednym z głównych problemów dzisiejszego świata, dlatego jako marka staramy się mieć swój udział w jego rozwiązaniu.”– mówi Małgorzata Włodarczyk, wiceprezes firmy Euroser Dairy Group.

Fresh Pack Koncept od Euroser odpowiedzią jak ograniczyć marnowanie jedzenia

“Coraz większa świadomość środowiskowa Konsumenta i wybieranie przez niego marek bardziej przyjaznych naturze, inspiruje nas do poszukiwania rozwiązań, które pomogą nam odpowiedzieć na te oczekiwania oraz być częścią zmiany na lepsze. Koncept Fresh Pack inspirowany jest m.in. trendem #LessWaste, a jego sukces pokazuje nam, że podążamy w dobrym kierunku. Sery sprzedawane w mniejszych kawałkach są chętniej kupowane i szybciej konsumowane. Czasem mamy ochotę na kawałek sera do wina lub potrzebujemy jego niewielką ilość do potrawy, ale niekoniecznie chcemy już jeść ten ser przez resztę tygodnia. Fresh Pack jest w takich przypadkach idealnym rozwiązaniem. Z kolei jeśli nawet zostanie nam niewielki kawałek niewykorzystanego sera, to też jest nam go łatwiej przechować w lodówce, np. w szczelnie zamkniętym szklanym opakowaniu” - mówi Dominika Robalewska Brand Manager Euroser Dairy Group.

Tak naprawdę na rozwiązaniach typu koncept Fresh Pack korzystają wszyscy: sklepy, konsumenci oraz planeta.

Korzyści dla Sklepów

szeroki zakres oferty wybitnych produktów premium z różnych zakątków Europy;

małe ilości niezbędne do zrealizowania zamówienia – ok. 1 kg w kartonie, co wpływa na minimalizowanie strat na ladzie;

ograniczenie zapasów sera w sklepie przy utrzymaniu szerokiego asortymentu;

asortyment dopasowany do tygodniowej rotacji w sklepie;

odciążenie właściciela sklepu od kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu do krojenia serów, co wpływa na optymalizację kosztów prowadzenia działalności;

oszczędność czasu pracy, brak potrzeby specjalnych szkoleń dla pracowników.

Korzyści dla Konsumenta

dostęp do szerokiego asortymentu wyśmienitych serów z każdego kraju w Europie;

małe (około 125g) porcje, które w szybki sposób zostaną zjedzone;

dostępność w ladach otwartych daje konsumentowi możliwość spokojnego zapoznania się z rodzajami sera bez presji oczekujących w kolejce Klientów;

estetyczne opakowanie i szczegółowa etykieta ułatwia wybór ulubionego rodzaj sera, informuje o kraju jego pochodzenia, intensywności smaku, rodzaju mleka oraz sposobu podania;

oszczędność czasu konsumenta, gdyż sięga on po ser z lady, bez konieczności stania w kolejce.

Korzyści dla Świata

zmniejszenie odsetka marnowanego jedzenia zarówno w domach, jak i w sklepach;

zmniejszenie zużycia surowców potrzebnych do utylizacji wyrzucanych produktów;

zmniejszenie produkcji ton odpadów i zanieczyszczenia środowiska.

Fresh Pack koncept wpisuje się w aktualne trendy i łączy w sobie wszystko, co najlepsze: atrakcyjne rozwiązanie dla sklepu, smaczną i wygodną ofertę dla Klienta, oraz sposób na to, byśmy wszyscy razem przyczynili się do ograniczenia marnowania jedzenia na świecie.