Marka Grikios otrzymała tytuł Laur Konsumenta Grand Prix 2023 - wyróżnienie przyznawane marce, która nieprzerwanie od 3 lat wskazywana jest przez konsumentów i klientów w danej kategorii.

Grikios wyróżnia się wieloletnią lojalnością respondentów, którzy wybierali markę w sondażu w kategorii „sery sałatkowe typu greckiego”. Jest to odpowiedź dla producentów i klientów na pytanie: które produkty są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie.

Produkty Grikios to sery i przekąski inspirujące do gotowania zdrowo, różnorodnie oraz w śródziemnomorskim stylu. Otrzymane godło definiuje silną pozycję marki oraz jest dowodem na to, że konsumenci doceniają markę, a także polecają innym. Wyniki są niezależne oraz obiektywne - udział w sondażu nie podlega opłacie.

Laur Konsumenta jest jednym z najbardziej liczących się certyfikatów konsumenckich w Polsce, mający znaczący wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Jak pokazuje badanie, aż 26% osób zwracających uwagę na znaki promocyjne, wybrało Laur Konsumenta jako najbardziej wiarygodne godło promocyjne w Polsce. Dlatego jest to wyznacznik podejmowania decyzji, potwierdzający, że inni konsumenci wybierają i ufają tej marce.[1] Tego typu zbiorowa rekomendacja zachowań konsumenckich, daje obraz jak marka jest spostrzegana oraz pewnego rodzaju emocjonalnego przywiązania do marki.

Źródło: [1] laurklienta.pl