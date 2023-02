Sery kozie Goat Farm w plastrach zyskują coraz więcej zwolenników i są częściej doceniane przez kupców i branżę nabiałową. W samym 2022 roku produkty marki otrzymały 3 nagrody. Co odmieniło spojrzenie branży i konsumentów na ten rodzaj serów?

Branża docenia sery Goat Farm

Nim przejdziemy do tego, co sprawiło, że konsumenci otworzyli swoje serca i podniebienia dla kozich serów, chcemy pokazać jak ta zmiana preferencji, przełożyła się na docenienie produktów z mleka koziego przez branżę FMCG. Nie od dziś wiadomo, że rynek kreowany jest przez konsumentów, a dzisiejsi kupujący coraz bardziej doceniają zdrowe i wartościowe produkty. Sery kozie Goat Farm doskonale wpisują się w profil coraz bardziej świadomego konsumenta i są odpowiedzią dla tych, którzy poszukują zdrowej alternatywy dla żółtego sera.

Które z serów Goat Farm zasłużyły na największe uznanie branży?

Marka Goat Farm ma w swoim portfolio cztery rodzaje serów w plastrach: ser kozi naturalny, klasyczny o wyrazistym smaku; ser kozio - owczy, wyjątkowo delikatne połączenie mleka koziego i owczego; ser kozi bio o tradycyjnej recepturze i bez substancji przyspieszających dojrzewanie oraz ser kozi wędzony o wyrazistym dymnym smaku. W 2022 roku największy prym wiódł i został doceniony przez branżę ser Goat Farm kozio - owczy i ser Goat Farm bio. Pozostałe dwie wersje serów Goat Farm również wybijają się na rynku: ser kozi naturalny jako sprzedażowy nr 1*, a ser wędzony jako ten, po który konsumenci są skłonni pojechać specjalnie do sieci handlowej, która go dystrybuuje.

Ser kozio-owczy został wyróżniony w prestiżowych branżowych konkursach w kategorii sery pleśniowe i topione oraz w kategorii smak. Produkt ten jest jedynym dostępnym na polskim rynku serem kozio-owczym w plastrach, więc posiadanie go na półkach uatrakcyjni ofertę sklepu i przyciągnie bardziej świadomych Klientów, którzy za wysoką jakość są skłonni zapłacić więcej. Jest to niewątpliwie produkt, który wpłynął na zachowania konsumentów, rozwój handlu detalicznego w Polsce oraz przyniósł Kupcom zwiększone dochody.

Ser kozi bio w jednym z prestiżowych konkursów branżowych zyskał uznanie w kategorii: bio/vegan. Produkt jest doceniany przez konsumentów za tradycyjną recepturę i prosty skład, co czyni go ciekawą opcją dla tych, którzy dbają o zdrowie. Produkty bio cieszą się coraz większym zainteresowaniem kupujących, dlatego warto mieć ten produkt na swojej półce sklepowej. Ser Goat Farm bio jest również doceniany za czytelne i wygodne opakowanie, które pozwala zachować świeżość produktu na dłużej.

Ser kozi naturalny to zdecydowanie sprzedażowy numer jeden w Polsce, co potwierdzają badania Nielsena*. Ser ten jest uwielbiany przez konsumentów za delikatny kremowy smak i wygodną formę plastrów. Opakowanie sera z wyraźnym oznakowaniem jego benefitów przyciąga kupujących do półki sklepowej i nie pozwala im odejść z pustym koszykiem.

Ser kozi wędzony to produkt, który nie jest w szerokiej dystrybucji, ale zwolennicy jego wyrazistego smaku są skłonni wybrać się do oddalonego od nich sklepu, by dostać swój ulubiony produkt. Zyskują też na tym sieci, ponieważ przy okazji zakupu ulubionego sera koziego Goat Farm, konsument dokona też większych zakupów.

A za co pokochali sery kozie Goat Farm sami konsumenci?

Są tacy, co sery kozie kochają od zawsze. I tacy, u których ta miłość rodzi się powoli. Plasterek po plasterku, sceptyczni konsumenci przekonują się, że dawne uprzedzenia do serów kozich mogą odejść w niepamięć, a oni sami mogą cieszyć się ich wyjątkowym smakiem i prozdrowotnymi wartościami.

Brand Managerka marki Beata Wiącek mówi, że najbardziej cieszy ją, kiedy udaje się przekonać do kozich serów, tych z pozoru nieprzekonanych. “Pamiętam współpracę z jednym influencerem (@wino_i_jedzenie), który powiedział nam wprost, że nie lubi kozich serów. Zdecydował się jednak podjąć współpracę i po przetestowaniu produktów tak napisał na swoim profilu: “Raz kozie śmierć - spróbowałem. I przeszedłem na kozią stronę mocy. Pełne zaskoczenie, zero koziego zapachu i smaku, jest lekko, aromatycznie, przyjemnie i aksamitnie w ustach”. Brand Managerka przyznaje, że nie była zaskoczona tak pozytywną opinią Influencera. “Produkty Goat Farm skradły serce już niejednemu sceptykowi, dlatego ta pozytywna reakcja mnie nie zdziwiła, ale na pewno bardzo ucieszyła. Mamy nadzieję, że więcej ludzi przekona się do kozich serów, które są nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe i pełne cennych wartości odżywczych.”

A skoro już o wartościach mowa, to co tak cennego jest w składzie serów Goat Farm?

Pokłady białka - w zależności od odmiany, ser kozi może dostarczyć od 20% białka na 100g produktu, a białko jak wiemy, jest cennym budulcem mięśni;

Bogactwo minerałów - wapń, fosfor, magnez, potas i selen mają ogromne znaczenie dla budowy kości i zębów, funkcjonowania układu nerwowego czy krzepnięcia krwi;

Kompleks witamin - A, D, B1, B2, niacyna oraz witamina C, które odgrywają kluczową rolę, m.in. we wchłanianiu wapnia i fosforanów z jelit, mineralizacji kości, wzmacnianiu układu odpornościowego, wspieraniu procesu wzrostu, gojenia się ran oraz wspomagają wzrok;

Kwasy tłuszczowe - m.in. kwas kaprynowy i kwas kaprylowy, które zapewniają natychmiastowe źródło energii i prowadzą do zwiększonego uczucia sytości.

Przyjazna alergikom struktura białka - produkty z mleka koziego mają inną strukturę białkową niż te z mleka krowiego, co czyni je bardziej przyjazne dla układu pokarmowego;

Benefitów spożywania serów kozich jest dużo, a konsumenci są na nie coraz bardziej otwarci. Jesteśmy przekonani, że ta kategoria będzie się coraz bardziej rozwijać, co zapewne będzie widoczne zarówno w koszykach konsumentów, jak i na łamach magazynów branżowych.

* Dane za Nielsen, Segment serów kozich w plastrach, Total Poland without Discount Mat March 2022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5579670/