KZSM organizatorem kampanii Mleko – dobry wybór

Kampania „Mleko – dobry wybór”, której organizatorem jest KZSM Zw. Rew. wraz z partnerami: NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" i Polski Związek Zawodowy Rolników, a patronem Fundacja Instytutu Matki i Dziecka, zaprasza po więcej informacji na media społecznościowe. Szukajcie nas pod hasłem „Mleko dobry wybór” na Facebooku i Instagramie oraz w TV, zarówno tej ogólnokrajowej, jak i regionalnej.

Autor: portalspożywczy.pl/KZSM

Data: 10-11-2021, 10:04

KZSM jest organizatowem kampanii Mleko – dobry wybór /fot. mat.pras

Ile razy każdy z Was słyszał – Pij mleko, będziesz miał zdrowe kości! Tak, to prawda! Tu ważną rolę odgrywa, nie tylko wysoka zawartość wapnia w mleku i jego produktach, ale również jego wysoka przyswajalność. Ważną rolę w przyswojeniu wapnia przez nasz organizm i wbudowaniu go w nasze kości odgrywa jego stosunek do ilości fosforu, który obniża wydalanie wapnia oraz obecność kwasu mlekowego pochodzącego z fermentacji cukru mlekowego – laktozy, który z kolei wspomaga jego przyswajanie. Ale wapń to pierwiastek, który nie tylko dba o strukturę naszych kości, ale również wspomaga nasz układ mięśniowy i reguluje procesy krzepnięcia krwi.

Wapń z mleka

Ale czy tylko ze względu na wapń powinniśmy jeść wyroby mleczarskie? Nabiał w naszej diecie zajmuje bardzo ważne miejsce wystarczy spojrzeć na piramidę żywieniową.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Nazewnictwo składników mleka wpływających na nasze zdrowie nie jest łatwe do zapamiętania dla przeciętnego, choć coraz bardziej wyedukowanego konsumenta. Nazwy, takie jak laktoferyna, fosfolipidy, probiotyki czy łacińskie nazwy mikroorganizmów brzmią trudno i obco, ale już maślanka, masło, jogurty, sery czy kefiry są nam bliskie, zarówno w swojej nazwie, jak i w smaku!

Mleczny tłuszcz jest prozdrowotny

Pochodzący z mleka tłuszcz wnosi prozdrowotne składniki, które mogą nam pomóc zapobiec chorobom cywilizacyjnym. Jedząc masło, sery, śmietankę i inne pełnotłuste mleczne wyroby, a wraz z nimi obecne i rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A, D i E, możemy wspomóc pracę naszego układu nerwowego czy kostnego. Wymienione produkty, bogate w witaminę E, wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Bogactwo witaminy A i D w pełnotłustych produktach mlecznych przyczynia się do utrzymanie prawidłowego stanu błon śluzowych.

Koncentrat białek serwatkowych jest produktem docenianym przez sportowców, ale również jest wykorzystywany z dużym powodzeniem przy rekonwalescencji osób chorych.

Serwatka działa pozytywnie na mikroorganizmy

Składniki pochodzące z serwatki są łatwo przyswajalne i lekkostrawne. Oprócz chętnie kupowanych przez sportowców koncentratów białek serwatkowych w proszku, białka serwatkowe są też dostępne w postaci, np. serków serwatkowych czy jako składnik użyty do wyrobów cukierniczych oraz piekarniczych. Substancje wchodzące w skład serwatki w proszku wpływają pozytywnie na nasze zdrowie. Na przykład obecna tam witamina B2 może polepszyć przyswajanie żelaza, a witamina B12 wspomóc naszą odporność. Serwatka to też produkt wspomagający wzrost i rozwój sprzyjającym nam mikroorganizmom.

Składników zawartych w wyrobach mlecznych, które mogą być świetnymi wspomagaczami naszego zdrowia jest wiele, dlatego warto przyjrzeć się lepiej półce z nabiałem i wybrać odpowiedni dla siebie produkt.

Mleko i jego przetwory są z nami od zawsze. Powstają całe zespoły naukowców, którzy zajmują się właśnie badaniem mleka i jego wpływem na ludzki organizm. Ciekawostką może być fakt, że w Ogrodzie Saskim w Warszawie, w XIX w. znajdowało się uzdrowisko o wdzięcznej nazwie – Zakłady Lecznicze Kumysem i Kefirem.

Nie wierzmy w „marketing strachu”, który na podstawie reakcji osób chorych na dany produkt, kreuje trendy żywieniowe. Korzystajmy z dobrodziejstw mlecznych produktów i dbajmy o swoje zdrowie!

Kampania została sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.