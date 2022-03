Łaciaty i ja i tysiące do wygrania – wielka loteria!

W pierwszy dzień wiosny startuje wielka loteria – „Łaciaty i ja i tysiące do wygrania”, w której kulinarne pomysły wykorzystania serków łaciatych z łatwością mogą przełożyć się na tysiące (złotych) nagród. Działania dla konsumentów z atrakcyjnymi nagrodami potrwają do 15.05.2022 r.

Autor: Artykuł promocyjny Mlekpol

Data: 21-03-2022, 15:19

Mechanizm loterii jest niezwykle prosty – wystarczy kupić swój ulubiony serek śmietankowy Łaciaty, zachować paragon, a następnie zarejestrować go na stronie www.laciatyija.pl.

Przez osiem najbliższych tygodni od 21.03 do 15.05 można wygrać:

320 nagród natychmiastowych, każda o wartości 100 zł,

8 nagród tygodniowych, każda o wartości 1000 zł,

4 nagrody główne, każda o wartości 10 000 zł.

Więcej zarejestrowanych paragonów to większa szansa na zdobycie nagrody głównej. Należy zachować dowód zakupu, niezbędny w przypadku wygranej.

Loteria to jedno z działań prowadzonych w ramach nowej kampanii serków śmietankowych Łaciatych pod nazwą „Łaciaty i ja i tyle okazji, żeby się zbliżyć”. Marka swoimi działaniami zachęca do tego, by być bliżej siebie, spędzać razem więcej czasu i czerpać przyjemność ze wspólnego przygotowywania posiłków w bliskim gronie.

Kontynuujemy ideę marketingową stworzoną dla marki w 2020 roku. W tym roku bazujemy na komunikacji nietypowych świąt, które są świetnymi okazjami do bycia razem. Dodatkowo organizując loterię dla konsumentów, chcemy utrzymać wysoką świadomość marki, ale także zaangażować ich w przekazywane przez nas wartości – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.

Działania związane z loterią konsumencką będą komunikowane poprzez spoty w ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej, działania digitalowe, kanały social media, współpracę z influencerami oraz informacje publikowane w prasie branżowej i na stronie internetowej.