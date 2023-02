Mleko

Milky – jedna marka surowcow mleczarkich w proszku do wielu zastosowań

Agus, firma spożywcza z 25-letnim doświadczeniem w produkcji m.in. mleka w proszku i innych surowców mleczarskich w proszku, oferuje szerokie portfolio produktów najwyższej jakości. Jednym z flagowych brandów firmy jest Milky, budżetowa marka sproszkowanych surowców mlecznych idealnych do zastosowań przemysłowych. Wdrażając Milky, inwestujesz w składnik, który możesz wykorzystać m.in. do produkcji lodów, ciast, czekolad oraz lodów i to obniżając koszty produkcji. Brzmi interesująco? Przyjdź i porozmawiaj z nami podczas targów Gulfood w Dubaju w hali 2, C2 - 44.