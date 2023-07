Celem Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mleczarskich jest wyróżnienie reprezentantów polskiego sektora mleczarskiego oraz promowanie przykładów dobrych praktyk spółdzielczych. Kapituła ocenia przede wszystkim wyniki ekonomiczne, dane dotyczące produkcji mleka, działania podejmowane w obszarze kadr i szkoleń, asortyment produktów, realizację nowych inwestycji, działania w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem lokalnych inicjatyw. Mlekpol w tegorocznej edycji plebiscytu znalazł się na drugiej pozycji wśród najwyżej ocenionych spółdzielni mleczarskich w Polsce.

– Od lat bierzemy udział w rankingu najlepszych spółdzielni mleczarskich, m. im. ze względu na stosowany przez organizatorów szeroki zakres kryteriów oceny. Z radością przyjmujemy tegoroczne wyróżnienie, które stanowi zachętę do kontynuowania intensywnej pracy nad rozwojem Mlekpolu i innowacjami technologiczno-produktowymi. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy codziennie przyczyniają się do naszego sukcesu – rolnikom dbającym o dostarczanie do Spółdzielni najwyższej jakości mleka, a także pracownikom i współpracownikom. Dzięki ich wysiłkom produkty wytwarzane w zakładach Mlekpolu są doceniane zarówno przez polskich, jak i zagranicznych konsumentów

– mówi Tadeusz Mroczkowski, prezes SM Mlekpol.