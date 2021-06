Nowoczesne opakowania rPET przyszłością dla branży mleczarskiej

KGL S.A., polski producent opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych, systematycznie rozszerza ofertę dla branży mleczarskiej. Mając na uwadze specyfikę produktów mlecznych oraz wzrastającą presję na ochronę środowiska i potrzeby konsumentów, uzupełnił asortyment o spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, zrównoważone opakowania wykonane ze spienionego rPET.

KGL posiada w ofercie gamę opakowań dla branży mleczarskiej

Opakowanie ma znaczenie!

Przetwory mleczne to nietrwałe, aktywne biologicznie produkty zawierające m.in. bakterie i enzymy. Specyficzny skład powoduje, że szybko tracą właściwości i ulegają zepsuciu. Proces ten można spowolnić poprzez dobór właściwego opakowania. Wybierając opakowanie, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, z jakiego materiału zostało wykonane. Tworzywo nie może wchodzić w reakcję z zapakowanym pożywieniem, musi być odporne na krótkotrwałe podniesienie temperatury w procesie sterylizacji, zapewniać bezpieczeństwo w trakcie magazynowania i transportu oraz mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Zadaniem opakowania jest także wpłynięcie na decyzje zakupowe konsumentów. W związku z tym powinno odpowiadać na bieżące trendy, być atrakcyjne wizualnie, zrównoważone i funkcjonalne.

– Już 1 na 5 konsumentów deklaruje, że zakup zrównoważonych rozwiązań, takich jak na przykład zrównoważone opakowania, jest dla niego istotny – podkreśla Lech Skibiński, Wiceprezes KGL S.A. – Kupujący bardzo często utożsamiają się z produktem, więc szukają rozwiązań w pełni pasujących do ich poglądów. W KGL na bieżąco monitorujemy nie tylko rynek opakowań, wprowadzane regulacje i potrzeby naszych klientów. Śledzimy także aktualne trendy zachowań konsumentów i odpowiadamy na nie naszą ofertą.

Rewolucja na rynku opakowań

Znajomość specyfiki branży swoich klientów pozwala KGL S.A. na bieżąco rozwijać portfolio produktowe. Spółka posiada już szeroką ofertę opakowań dla przemysłu mięsnego. Aktualnie producent ambitnie dąży do objęcia do 2025 roku pozycji lidera opakowań dla branży mleczarskiej. Wypełnianie luki na rynku opakowań do produktów mlecznych umożliwi KGL systematyczne zwiększanie kompetencji nie tylko poprzez zakup nowych linii produkcyjnych (w ramach nabycia w 2020 roku zakładu w Czosnowie) i udoskonalanie obecnie posiadanej infrastruktury, ale także opracowywanie własnych technologii materiałowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym KGL, jak rPET i spienianie.

– Połączenie nowoczesnej technologii, wiedzy o potrzebach klientów i trendach konsumenckich pozwoliło nam rozpocząć prace nad nowoczesnym, zrównoważonym opakowaniem wykonanym z tworzyw przyjaznych dla środowiska naturalnego, o niskim śladzie węglowym i spełniających koncepcję GOZ – mówi Lech Skibiński. – W ten sposób powstało najbardziej zrównoważone opakowanie dostępne na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa wymaganego przy produktach spożywczych – kubki 100% RECYCLATE dla branży mleczarskiej ze spienionego rPET.

KGL S.A. znany jest w branży przetwórców tworzyw sztucznych jako profesjonalny producent, który ustanawia nowe standardy w zakresie przyjaznych dla środowiska opakowań. Spółka już od lat podejmuje temat zrównoważonego rozwoju. W 2020 roku wykonała w tym kierunku kolejny krok, który zrewolucjonizuje rynek – w ofercie firmy zadebiutował kubek na jogurty i serki wykonany w 100% z rPET. Produkt powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku mleczarskiego w ramach Projektu Celowego 6 1.1.1 2017 „Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie recyklatów poliestrów”.

– rPET jest obecnie najbardziej rzeczywistym i odpowiedzialnym rozwiązaniem do zastosowania przy produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Otwiera to nowe możliwości dla branży mleczarskiej – stwierdza Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych, KGL S.A.

Przemyślana decyzja z korzyścią dla środowiska

rPET (recyklingowany poli(tereftalan etylenu)) może całkowicie zastąpić surowiec pierwotny, ponieważ ma wszystkie zalety standardowego PET. W przypadku kubków dla branży mleczarskiej, KGL stosuje PET nadający się w 100% do recyklingu. Materiał pochodzi w 100% z recyklatów, jakimi są płatki po butelkach PET poddane procesowi dekontaminacji w wieży SSP. Dzięki usunięciu substancji lotnych, które mogły znaleźć się w płatku butelkowym, rPET może mieć kontakt z żywnością. rPET nie zmienia właściwości sensorycznych przechowywanych w nim produktów. Oferowane przez KGL kubki z recyklingowanego PET charakteryzują się wytrzymałością na czynniki zewnętrzne i znakomicie chronią swoją zawartość przed promieniowaniem UV. Są odporne na krótkotrwałe podniesienie temperatury, np. podczas sterylizacji, a ich znakowanie odbywa się identycznie, jak w przypadku oryginalnego (pierwotnego) PET.

Kubki 100% RECYCLATE od KGL

Kubek z rPET od KGL ma jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę – w porównaniu do innych materiałów opakowaniowych w najmniejszym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego m.in. dlatego, że nadaje się w 100% do recyklingu i ponownego wykorzystania, a także ma niski ślad węglowy. Wybierając rPET przeciwdziała się więc wytwarzaniu odpadów, podnosi świadomość ludzi na temat problemów środowiskowych i bierze się udział w osiągnięciu zamkniętego obiegu surowca. Dzięki stosowaniu opakowań z rPET przemysł mleczarski nie będzie wprowadzał do obiegu żadnego pierwotnego tworzywa sztucznego, a wykorzysta już istniejący, który także podlega ponownemu recyklingowi. Recyklingowany PET obniży ślad węglowy, ponieważ wyeliminowana zostanie potrzeba wykorzystania energii i zasobów do produkcji nowego surowca. Będzie to istotna zmiana, gdyż jak wynika z przeprowadzonych badań*, rPET ma ślad węglowy na poziomie 0,45 kg ekwiwalentu CO2 na kilogram rPET, natomiast dla PET wynosi on 2,15 kg ekwiwalentu CO2 na kilogram PET.

Zmniejszenie masy opakowania dzięki spienianiu

– Wiele światowych przedsiębiorstw z branży mleczarskiej, mając na uwadze troskę o naszą planetę, ale również komfort klientów, zastępuje lekkimi i wytrzymałymi opakowaniami z rPET opakowania z innych materiałów. Proekologiczne działanie zostało bardzo dobrze przyjęte przez konsumentów, a nawet przyciągnęło nowych kupujących – podkreśla Anita Frydrych. – Lżejsze opakowanie to także redukcja ilości tworzyw sztucznych w obiegu, mniejsze koszty transportu i mniejszy ślad węglowy przez nie wytwarzany, co jest cechami pożądanymi nie tylko przez dystrybutorów, ale także producentów żywności. Struktury spienione – nowoczesne podejście do materiałów opakowaniowych

Wychodząc naprzeciw potrzebie zmniejszenia masy opakowań, w Centrum Badawczo-Rozwojowym KGL przeprowadzono szereg prac badawczo-rozwojowych w obszarze struktur materiałowych. W ten sposób powstały opakowania dla przemysłu mleczarskiego wykonane ze spienionego PET, wyprodukowane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. W zależności od typu możliwe są nawet kilkunastoprocentowe redukcje wagi opakowania przy jednoczesnym utrzymaniu jego wytrzymałości.

– Dlaczego warto stosować kubki do produktów mlecznych ze spienionego rPET? Ponieważ są to najwyższej jakości, nowoczesne, wytrzymałe i ekologiczne opakowania – podsumowuje Lech Skibiński, Wiceprezes KGL S.A. – Dzięki temu, że mogą podlegać wielokrotnemu recyklingowi i mają zmniejszoną masę, spełniają wymagania GOZ i dbają o nasze środowisko nie tylko dziś, ale także na przyszłość.

* Edwards C., Carranze E., A carbon footprint of r-PET and r-PP trays for Holfeld Plastics & Sharp Interpack. Pira International and Ciba Expert Services, 2009