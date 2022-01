Nowy Rok - nowy i zdrowy styl odżywiania z serami kozimi Goat Farm!

Wraz z początkiem roku, wiele osób spisuje swoje postanowienia noworoczne, a frekwencja w siłowniach i klubach fitness dynamicznie wzrasta. Każdy obiecuje sobie, że zacznie o siebie dbać i zgubi kilka nadprogramowych kilogramów, które pozostało po świętach. Jednak, jak mówią trenerzy i dietetycy, ćwiczenia to nie wszystko, ponieważ za 70% naszego sukcesu w kwestii powrotu do formy, odpowiada zdrowe odżywianie.

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Euroser Dairy Group sp. z o.o – sp. k.

Data: 10-01-2022, 12:14

Zdrowe może być smaczne

Wiele osób na dźwięk słowa “dieta” tyje ze strachu. Dieta kojarzy się głównie z wyrzeczeniami, mało smacznym jedzeniem i ciągłym uczuciem głodu. Nie musi tak jednak być. Wystarczy zamienić słowo “dieta” na “zdrowy styl życia” i przestać się głodzić, a zacząć odżywiać. W komponowaniu nowego menu ważny jest również smak, gdyż nawet najlepiej zbilansowany plan żywieniowy, nie przyniesie efektów, jeśli uwzględnione w nim produkty, nie będą nam po prostu smakowały.

Sery kozie Goat Farm to smaczna i zdrowa propozycja od Euroser Dairy Group, która doskonale się wpisze w noworoczne postanowienie “dbania o siebie”. Dobroczynne właściwości tego typu serów są znane od czasów starożytnych, ale wtedy mogli sobie na nie pozwolić tylko najbogatsi. Dziś kozie sery dostępne są dla każdego, a ich dystrybucja odbywa się zarówno w kanałach sprzedaży tradycyjnej m. in. w Auchan, Kauflandzie, E. Leclerc, Carrefourze , jak i w sklepach typu e-commerce Frisco czy Barbora.

Szeroka gama smaków i konsystencji

W ofercie Goat Farm każdy znajdzie coś dla swojego podniebienia, a konsumenci mogą wybierać spośród:

● miękkich serów twarogowych w roladkach w trzech opcjach smakowych: naturalny oraz z dodatkami - ananasem lub papają;

● delikatnych serów w plastrach w trzech pysznych wariantach - naturalny, wędzony oraz bio;

● twardych serów w kawałkach i kręgach.

Dodatkowo “W czerwcu wprowadziliśmy unikalny produkt, jakim jest ser kozio-owczy w plastrach. Jego wyjątkowy smak, delikatna struktura oraz subtelny aromat, sprawiają, że jest on idealną opcją dla tych konsumentów, dla których smak typowego sera koziego jest zbyt wyrazisty” mówi Brand Managerka marki Beata Wiącek. Zachęca również do wypróbowania jedynego na polskim rynku, masła koziego Goat Farm.

Dlaczego warto włączyć produkty Goat Farm do swojego menu?

Sery kozie to nie tylko kremowy i wyrazisty smak, ale przede wszystkim potrzebne do utrzymania zdrowego stylu życia wartości odżywcze. Jakie? Czytajcie dalej!

Pokłady białka - sery kozie mają wysoką zawartość tego cennego budulca mięśni, dlatego często są polecane osobom uprawiającym aktywność fizyczną. W zależności od odmiany, ser kozi może dostarczyć od 20% białka na 100g produktu.

Bogactwo minerałów - znajdujący się w serze kozim wapń, fosfor, magnez, potas i selen mają ogromne znaczenie dla budowy kości i zębów, funkcjonowania układu nerwowego, krzepnięcia krwi czy zaopatrywania naszych komórek w energię;

Bomba witaminowa - mleko kozie zawiera witaminy: A, D, B1, B2, niacynę oraz witaminę C, które odgrywają kluczową rolę, m.in we wchłanianiu wapnia i fosforanów z jelit, mineralizacji kości, wzmacnianiu układu odpornościowego, wspieraniu procesu wzrostu, gojenia się ran oraz wspomagają nasz wzrok;

Przyjazne alergikom - produkty z mleka koziego mają inną strukturę białkową niż te z mleka krowiego, co sprawia, że są bardziej przyjazne dla naszego układu pokarmowego; dzięki mniejszej zawartości laktozy, są również lepszym wyborem dla osób z nietolerancją tego dwucukru;

Dają poczucie sytości - mleko kozie zawiera duże ilości kwasów tłuszczowych, m.in. kwasu kaprynowego i kwasu kaprylowego, które są szybko trawione, co zapewnia natychmiastowe źródło energii i prowadzi do zwiększonego uczucia sytości. Badanie przeprowadzone na 33 dorosłych osobach wykazało, że spożywanie śniadania uwzględniającego produkty z mleka koziego, znacznie zwiększyło uczucie sytości i spowodowało zmniejszenie uczucia głodu w porównaniu ze śniadaniem na bazie mleka krowiego (*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5579670/).

Podsumowując, sery kozie to produkt, który wzbogaci codzienne menu i pomoże dostarczyć organizmowi potrzebnych składników odżywczych. Szeroka gama smaków, konsystencji i zastosowań sprawia, że jest to produkt, który się szybko nie znudzi. Można go serwować klasycznie na kanapkach, w sałatkach, tartach, deserach lub samodzielnie jako idealną przekąskę do wina. Po więcej inspiracji odsyłamy na fan page Goat Farm na portalu społecznościowym Facebook.

Dołącz do wielbicieli marki i spędźmy razem smaczny i zdrowy rok!