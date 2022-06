18 czerwca, na węgrowskich błoniach, odbyła się impreza plenerowa zorganizowana dla Pracowników Zakładu Mleczarskiego Hochland Polska w Węgrowie i Dostawców Mleka Hochland Polska. W piknikowej atmosferze goście – a zaproszonych zostało niemal tysiąc osób – świętowali jubileusz 20-lecia fabryki.

Obchody 20 lat Hochlandu w Węgrowie

Zakład Mleczarski w Węgrowie dołączył do Grupy Hochland w 2002 roku i przez cały ten czas intensywnie się rozwijał. Tylko w ciągu ostatnich 6 lat przeprowadzono w nim inwestycje o wartości ponad 230 milinów złotych. 18 czerwca, na węgrowskich błoniach, terenie należącym do jednego z największych dostawców Hochland Polska, Wojciecha Piotrowskiego, zorganizowano obchody długo wyczekiwanego jubileuszu 20-lecia istnienia zakładu.

Jubileuszowy piknik rozpoczął się wystąpieniem Piotra Knauera, Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarządu Hochland Polska. W swoim przemówieniu złożył on życzenia zarówno Pracownikom, jak i Dostawcom, którzy są z Hochland od 20 lat. Korzystając z obecności przedstawicieli życia publicznego, a wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Przetwórców Mleka oraz reprezentujący Urząd Miejskiw Węgrowie Burmistrz Miasta – Paweł Marchela i Przewodnicząca Rady Miasta – Beata Gashi, wspomniał o niezmiernie istotnej w obecnych czasach kwestii bezpieczeństwa energetycznego zakładów mleczarskich w Polsce.

Chciałbym ostrzec przed bardzo niebezpiecznymi, a sygnalizowanymi już, pomysłami na okresowe ograniczanie zasilania energią zakładów mleczarskich w Polsce. Mleczarnia to nie produkcja dóbr długotrwałych, która może zatrzymać się na tydzień lub dwa i czekać na lepsze czasy. Przerwy w dostawie prądu lub gazu oznaczają natychmiastowe wstrzymanie produkcji, co skutkuje tym, że już na drugi dzień rolnik musi wylać wyprodukowane mleko. A przecież co miesiąc w Polsce skupowanych i przetwarzanych jest ponad miliard litrów mleka! Nie wolno tego lekceważyć, bo gdy przetwórcy nie będą mogli przyjąć dostarczonego mleka, nie będzie serów, jogurtów, twarogów, masła i wielu innych podstawowych produktów żywnościowych. Trzeba pilnie zmieniać priorytety zasilania na korzyść branży mleczarskiej. Od tego może zależeć przyszłość producentów i przetwórców mleka

– tłumaczył zebranym Peter Knauer.