Tasty Grill Original to najsmaczniejszy ser grillowy, który wyróżnia się najwyższą jakością oraz charakterystycznym smakiem dojrzewającego sera gouda wiodącej marki Old Amsterdam. Jędrne, żółte krążki sera mają gładką powierzchnię, po grillowaniu stają się one miękkie wewnątrz, a z zewnątrz skórka złoci się i jest chrupiąca.

Łatwy i szybki do przygotowania na patelni z powłoką zapobiegającą przywieraniu, patelni grillowej lub na grillu. Wystarczy smażyć go około 2 do 3 minut z każdej strony aż do uzyskania złotego koloru. Najlepiej smakuje podany gorący.

Apetyczne inspiracje

Można serwować go na wiele sposób oraz podawać go przy różnych okazjach. Jest znakomitą alternatywą dla mięsa, np. w wegetariańskich wersjach burgerów. Jest to również doskonały zamiennik porcji mięsa na obiad, smaczny dodatek do wytrawnych sałatek, a także do grillowania na ruszcie. Inspiruje do poszukiwania własnych przepisów przez wegetarian oraz osoby ceniące charakterystyczny, głęboki smak.

Wartości odżywcze

Produkty nabiałowe są szczególnie ważne w diecie wegetarian oraz osób, które świadomie ograniczają spożycie mięsa wpisując się we współczesne trendy żywieniowe. Szczególnie wartościowy pod tym względem jest ser, ponieważ dostarcza on dużej ilości białka i wapnia.

Wygodne opakowanie

Opakowanie skrywa dwa serowe krążki ułożone na osobnych wgłębieniach na tacce. Tym samym pozwala dłużej zachować świeżość sera, ponieważ można otworzyć jedynie jedną porcję, podczas gdy druga część pozostaje zamknięta. Funkcjonalne opakowanie pozwala także łatwo wyjąc zamknięte oddzielnie serowe krążki, a ładna kolorystyka stanowi dodatkowy atut naszego produktu.