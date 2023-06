Uwaga miłośnicy sera: półka z serami wzbogaciła się o nowy produkt. W tym sezonie Old Amsterdam wprowadza Tasty Grill, ser grillowy o wyjątkowym smaku Old Amsterdam. Wraz z pojawieniem się Tasty Grill, Old Amsterdam poszerza swoją ofertę w zakresie "gotowania z serem", a tym samym zwiększa swój udział w sekcji produktów „na grilla”.

Ser odgrywa coraz ważniejszą rolę podczas gotowania, na przykład jako wegetariański substytut mięsa lub jako dodatek do sałatki wzmacniający smak. Old Amsterdam Tasty Grill ma kremowe wnętrze, a na zewnątrz jest chrupiący. Produkt jest łatwy i szybki do przygotowania na patelni, patelni grillowej lub na grillu.

Produkty z gamy Old Amsterdam, dotychczas były dedykowane głównie jako przekąski i składnik kanapek, dzięki Tasty Grill, została ona rozszerzona o produkty na grilla. Nowego produktu nie należy mylić z sufletem serowym lub sznyclem serowym (produkty z panierką), ponieważ jest zupełnie nową alternatywą posiłku dla miłośników sera. Tasty Grill ma jędrną konsystencję, która nie rozpada się podczas jedzenia. Ser może być wykorzystany na wiele sposobów, na przykład jako składnik burgera z grillowanymi warzywami lub pokrojony na mniejsze kawałki, aby wzbogacić smak sałatki. Ser jest również poręczny i smaczny: Tasty Grill nie topi się podczas przygotowywania - dlatego jest idealny do grillowania! Oprócz Tasty Grill Original dostępny jest również wariant ze słodkim chili, szczególnie dla domowych kucharzy, którzy lubią ostrzejsze doznania smakowe.

Dziś wieczorem zjemy Old Amsterdam

"Dzięki Tasty Grill, Old Amsterdam jest skierowany do epikurejczyków, którzy lubią urozmaicać swoje wieczorne posiłki opcjami wegetariańskimi", ujawnia dystrybutor marki, firma Euroser Dairy Group. "Ponieważ coraz więcej osób decyduje się na dietę fleksitariańską, widzimy, że segment serów grillowych, z produktami takimi jak na przykład halloumi, zyskuje na popularności. Na półce z wegetariańskim mięsem widzimy również, że substytuty mięsa z dodatkiem sera są jednymi z najlepiej sprzedających się produktów. Tasty Grill wpisuje się w te trendy i naprawdę wnosi coś nowego do segmentu serów. Nasze sery grillowe oferują dużą różnorodność w kuchni, a także podczas spotkań grillowych. Spodziewamy się, że nasz Tasty Grill szybko przypadnie do gustu konsumentom podczas tegorocznego grillowania".

O Old Amsterdam

Old Amsterdam wierzy, że to, co jest wytwarzane z kunsztem i pasją, jest doceniane i zauważane przez ludzi mających „nosa” do prawdziwej jakości. Niezależny instytut badawczy został postawiony przez rodzinę Westland przed niemożliwym zadaniem: opracować przepis na najsmaczniejszy ser dojrzewający. Ser z dojrzewającymi kryształkami i wyrazistym smakiem, który nadal jest kremowy i łatwy do krojenia. Rezultat? Wyjątkowy smak Old Amsterdam! Odkryty poprzez przesuwanie granic wszystkiego, co możliwe w serowarstwie. Pomysłowe, odważne i swobodne dążenie do odkrywania nieograniczonych możliwości smakowych, łączące wiedzę wykraczającą poza granicami państw z holenderską świadomością. Old Amsterdam wyróżnia się zaangażowaniem serowarów, którzy z dumą i poświęceniem dokonują zmian. Nasz ser jest dojrzały w smaku i młody w sercu. Od ponad 35 lat jego autentyczny smak zdobywa międzynarodowe nagrody.