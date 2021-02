Plantarycyny – biosynteza, mechanizm działania i potencjał w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności

Niektóre szczepy bakterii w konkurencji z innymi drobnoustrojami o niszę ekologiczną wykorzystują zdolność wytwarzania związków przeciwdrobnoustrojowych, w szczególności bakteriocyn, czyli bakteriobójczych peptydów, syntetyzowanych rybosomalnie, o działaniu hamującym na różne grupy niepożądanych mikroorganizmów [24]. Zdolność taką wykazuje wiele szczepów z gatunku Lb. plantaru, produkujących substancje zwane plantarycynami. Związki te są syntetyzowane na rybosomach i mogąhamować wzrost zarówno gatunków pokrewnych, jak i odległych filogenetycznie [27]. Według ogólnej klasyfikacji plantarycyny w większości zalicza się do klasy II bakteriocyn. Są to nielantybiotyki, czyli białka termostabilne o masie poniżej 10· 103 Da. Część poznanych plantarycyn to bakteriocyny dwupeptydowe. Zalicza się je do podklasy IIb. Ich aktywność zależy od komplementarnego działania dwóch peptydów.

Przykładami takich bakteriocyn są plantarycyna JK oraz plantarycyna EF wy-twarzane przez Lb. plantarum C11 [31]. Pozostałe szczepy z gatunku Lb. Plantarum wytwarzają bakteriocyny, których aktywność nie zależy od obecności dwóch peptydów. Należące do klasy IIa działają podobnie do pediocyny. Przykładem jest plantarycyna BM-1 produkowana przez Lb. plantarum BM-1, szczep wyizolowany z tradycyjnie fermentowanego mięsa [46]. Dodatkowo niektóre z nich mogą być zaliczane do klasy I bakteriocyn znanych jako lantybiotyki, czyli policykliczne peptydy o masie cząsteczkowej mniejszej niż 5· 103 Da, np. plantarycyna C wytwarzana przez Lb. plan-tarum LL441 [42].