Przygotuj się na nadchodzący sezon grillowy z marką Grikios!

Sery solankowe typu feta czy halloumi oraz przekąski w postaci warzywno-serowych antipasti cieszą się olbrzymią popularnością. Są to produkty całoroczne chętnie dodawane do dań na gorąco, na zimno, jako główny składnik potrawy lub dodatek. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się jednak w sezonie wiosenno-letnim.

Autor: Artykuł promocyjny Euroser Dairy Group

Data: 27-04-2022, 08:35

Wiosna inspiruje do zmiany nawyków żywieniowych oraz przejścia na lżejszy i bardziej urozmaicony styl odżywiania. Ciepłe i ciężkie potrawy ustępują pola delikatniejszym daniom, a w koszykach konsumentów coraz częściej można zauważyć warzywa, owoce oraz sery solankowe, które doskonale pasują do bardzo popularnych w tym okresie sałatek. Dodatek w postaci sera nie tylko podkreśla smak potraw, ale i pozwala na lepsze zbilansowanie posiłku, dostarczając organizmowi tak bardzo potrzebnego białka, wapnia, wielu witamin oraz cennych minerałów.

„Sery typu halloumi oraz feta od samego początku zaistnienia w naszej ofercie cieszyły się dużym zainteresowaniem sprzedażowy. Natomiast antipasti Grikios to przodownik kategorii, który ją stworzył i wprowadził do Polski prawie 7 lat temu. W trakcie tych lat umacnialiśmy pozycję produktów z oferty stałej. Z powodzeniem przyjeła się ona na wielu rynkach zagranicznych. Sezonowo oferowaliśmy również in-outy, aby wprowadzić „świeżość” do oferty - wybrane pozycje zostawały w stałym listingu do dziś. ” – komentuje Marc Benning, Prezes Euroser Dairy Group.

„Popularność naszych produktów wynika w dużej mierze z miłych skojarzeń z wakacjami, słońcem i niecodziennymi potrawami, degustowanymi w greckich tawernach wieczorową porą” – dodaje wiceprezes firmy, Małgorzata Włodarczyk. Konsumenci kochają tę wakacyjną destynację, która była numerem jeden w ubiegłym roku, jak wynika z raportu wykonanego przez wakacje.pl. Możliwość zakupienia inspirowanych słońcem i grecką kuchnią produktów Grikios, pozwala wybrać się w kulinarną podróż bez wychodzenia z domu!

Zanim przyjdzie lato i upragniony urlop na gorącej plaży, przed nami wiosna, kiedy to wraz z budzącą się do życia przyrodą i mocniejszymi promieniami słońca, kiełkują w głowach pomysły o inauguracji sezonu grillowego!

„Grill i piknikowanie stały się nowym narodowym hobby Polaków, dlatego warto zadbać o ciekawą półkę z produktami, które dodadzą smaku niejednemu wspólnemu biesiadowaniu. W ubiegłym roku ok. 75% Polaków zadeklarowało chęć zrobienia grilla w Majówkę – jak donoszą portale handlowe z branży spożywczej. Marka Grikios czujnie analizuje trendy i aktualizuje swoją ofertę produktową, tak by sprostać oczekiwaniom wymagających konsumentów. W tym roku i rozpoczynającym się wkrótce sezonie grillowym Grikios proponuje trzy nowości - doskonale znane i lubiane sery typu halloumi oraz antipasti w nowej odsłonie smakowej” – mówi Paulina Westerby, Brand Manager marki Grikios.

Naszą ofertę serów typu halloumi budują klasyczne sery półtwarde solankowe Grill Cheese. Produkty wyśmienicie smakują po podgrzaniu zachowując wewnątrz sprężystą strukturę, a z zewnątrz przybierając złocistą skórkę. W nadchodzącymm sezonie wprowadzamy nowość w kształcie krążków, idealnie pasujących do burgerowej bułki. Jest on ciekawą alternatywą do mięsnych burgerów, ale może być też serwowany w postaci oprószonego śródziemnomorskimi ziołami grillowanego wege-steka, podanego w towarzystwie świeżej sałatki. Jego nietypowy kształt i lekko słonawy smak sprawiają, że chce się go grillować na okrągło!

W towarzystwie potraw serwowanych z grilla nie powinno zabraknąć anntiapsti Grikios: oliwek i słodko-pikantnych papryczek wypełnionych po brzegi świeżym serkiem. Jako tegoroczna nowość proponujemy uwadze pół-suszone pomidory z serem Mozarella, są to apetyczne ćwiartki warzyw skąpane w aromatycznej ziołowej marynacie z dodatkiem kuleczek sera. Pół-suszone pomidory charakteryzują się niezwykle intensywnym aromatem i delikatniejszą teksturą, która wynika z ich krótszego procesu wysuszania. Zawierają one również więcej likopenu (przeciwutleniacz) niż świeże warzywa. Antipasti można jeść samodzielnie jako przystawkę do schłodzonego wina, dodać do sałatki, bruschetty lub ułożyć na wierzchu grillowanego mięsa. Pod wpływem ciepła mozzarella się roztopi i połączy z mięsem, tworząc pyszne połączenie. Ciekawym produktem na sklepowej półce będą również dobrze znane papryczki wiśniowe, ale tym razem wypełnione serkiem śmietankowo-paprykowym. Wielbiciele klasycznego smaku na pewno skuszą się, aby wypróbować przekąski nieco odmiennego połączenia smaków.

„Sprzedawcy powinni zadbać o ciekawy i szeroki asortyment produktów na grilla, ze względu na znacznie zwiększone zainteresowanie oraz szybką rotację tych produktów w okresie wiosenno-letnim. Oferta powinna być różnorodna, dlatego oprócz serów można zaoferować również warzywno-serowe antipasti, jak również różne formy i smaki serów urozmaicające ofertę. Konsument powinien łatwo odnaleźć produkt na półce. Lepszą widoczność zapewni zwielokrotnienie facinguów produktu; wszystkie sery na grilla powinny znajdować się w jednej sekcji w lodówce. Uatwieniem decyzji zakupowej będzie również ekspozycja wskazująca na to z jakiej „półki cenowej” jest dany produkt. Przy okazji kupna produktów spożywczych konsumenci sięgną również po komplementarne produkty typu węgiel drzewny, aluminiowe tacki, jednorazowe talerzyki, dlatego warto, aby były one wyeksponowane, np. na standzie lub w sekcji regałów tematycznych” – komentuje Paulina Westerby.

Zachęcamy już dziś do zatowarowania półek w sery i antipasti Grikios oraz zaoferowanie klientom najlepszych produktów na udane rozpoczęcie sezonu grillowego.