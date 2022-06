Razem przeciw marnowaniu żywności, czyli Q-CONCEPT od Euroser Dairy Group

Autor: Artykuł promocyjny Euroser

Data: 30-06-2022, 09:39

92 kg w każdej sekundzie, aż tyle żywności w polskich domach ląduje do kosza*. I choć przyczyn jest wiele, jedna z nich wybija się na pierwszy plan. Spacerując po hipermarketach chętnie sięgamy po produkty w dużych opakowaniach. Uwielbiamy również kupować na zapas, korzystając z promocji. I chociaż 77% Polaków deklaruje przygotowywanie listy zakupów, to tylko 10% z nich kurczowo się jej trzyma**. Efekt? Co nie zjemy, to zmarnujemy. A przecież można inaczej.

#Lesswaste od kuchni – z czym to się je?

Less Waste to nic innego, jak odpowiednie dbanie o świat, w którym żyjemy. To, co w nim charakterystyczne to chęć ograniczenia wytwarzania dużej ilości śmieci, w tym marnowania jedzenia, które mogłoby być spożytkowane przez inne osoby. Tyle w teorii. Jak jednak przełożyć to na praktykę?

Proste rozwiązanie, znakomity efekt, czyli Q-CONCEPT od Euroser Dairy Group

Dokładnie 6 lat temu, na potrzeby konsumentów, Euroser Dairy Group posiadając wiedzę o rynku i serach oraz szerokie portfolio produktów, dostarczyło na rynek koncept serów „Fresh Pack”. Ogromny sukces sprawił, że koncept stale się rozwija i idzie krok naprzód tworząc „Q- CONCEPT”. Dzięki temu konsumenci mają możliwość znalezienia w niemal w każdym sklepie, zapakowanych w wygodne degustacyjne porcje, ponad 60 różnych rodzajów serów premium. „Tak proste, a zarazem niezwykle potrzebne rozwiązanie, to nie tylko innowacyjne podejście, ale również większa pewność, że zakupiony produkt nie trafi do kosza. Zależy nam również na tym, aby zmieniać nawyki konsumentów tak, aby pojęcie #lesswaste stanowiło coraz to mniejszą tajemnicę” – mówi Małgorzata Włodarczyk, wiceprezes firmy Euroser Dairy Group.



Poza wygodnymi porcjami „Q- CONCEPT”, które można odnaleźć w wielu tradycyjnych sklepowych ladach, a ostatnio także w półkach samoobsługowych, Euroser Dairy Group stawia na ułatwienie konsumentom wybrania takiego kawałka sera, który będzie odpowiadał ich preferencjom smakowym. Jest to możliwe dzięki etykietom zawierającym informacje o nazwie sera, mocy smaku, czy też rodzaju mleka z jakiego produkt został wytworzony. Korzyści? Tych jest bardzo wiele – zarówno dla konsumenta, jak i sklepów.

Testuję, nie marnuję

„Konsumenci podkreślają, że są otwarci na poznawanie nowych smaków, jednak często nie wiedzą, w jaki sposób łączyć walory smakowe wybranych przez nich serów z innymi produktami. Wysokiej jakości sery zapakowane w małe kawałki, to możliwość swobodniejszego testowania, szczególnie jeśli zależy nam na skomponowaniu tego, co podczas przyjęć najpopularniejsze - deski serów. A ta również daje ogromne możliwości w połączeniu z czymś co już mamy w swojej lodówce.” – podkreśla Brand Manager Euroser Dairy Group, Dominika Robalewska.

Euroser Dairy Group w codziennej komunikacji social mediowej uświadamia konsumentów, jak wiele potraw można stworzyć na bazie różnych gatunków sera z całej Europy. W proponowanych przepisach nie brakuje również rozwiązań #zerowaste, bazujących na maksymalnym wykorzystaniu zakupionych produktów znajdujących się w lodówce.

Sklepy również doceniają Q-CONCEPT

Właściciele sklepów często podkreślają, że Q-CONCEPT to nie tylko szerszy asortyment dla konsumentów, co przekłada się na sprzedaż, ale również udogodnienia w postaci rezygnacji z zakupu profesjonalnych narzędzi oraz maszyn do lady serowej. To również oszczędność czasu zatrudnionych pracowników. Ważnym czynnikiem jest również ograniczenie strat, ponieważ Euroser Dairy Group daje możliwość małych ilości, niezbędnych do zrealizowania zamówienia – wystarczy już ok. 1 kg w kartonie, bez względu na rodzaj sera. Dzięki temu koncept wpisuje się w ważne dla świata trendy tak, by działać odpowiedzialnie na coraz to większą skalę.

