Aromatyczny barszcz, tradycyjne pierogi z kapustą, czy też znakomity smażony karp wigilijny. Święta to magiczny czas rodzinny. Wyczekujemy go cały rok, aby wspólnie zasiąść przy stole, rozmawiać, śmiać się, ale także skosztować potraw zarezerwowanych na tę szczególną okazję. I choć wiele regionów Polski ma swoje własne, ulubione tradycje, to wszyscy dążymy do jednego. Na wigilijnym stole powinno znaleźć się dwanaście potraw. Ale czy tylko?

Różnorodne święta, różnorodne możliwości, dzięki Q-CONCEPT od Euroser Dairy Group

Święta w nowej odsłonie

Coraz częściej pragniemy zaskoczyć swoich gości. Poza tradycyjnymi daniami serwujemy również te oryginalne, zapadające w pamięć potrawy, które są urozmaiceniem wigilijnego stołu. „W Euroser Dairy Group doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeb konsumentów, szczególnie w tak ważnym okresie, jak święta. Dzięki Q- CONCEPT konsumenci mają możliwość odnaleźć w sklepach różnego rodzaju sery, w wygodnych, degustacyjnych porcjach, a tym samym mogą eksperymentować w kuchni, bez obaw o marnowanie żywności” – podkreśla Małgorzata Włodarczyk, wiceprezes firmy Euroser Dairy Group. Dlaczego to tak ważne?

Odpowiedź jest prosta. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych przez rok na całym świecie do kosza trafia aż 1,3 miliardów ton jedzenia*, które nadaje się do spożycia. Jak wypada w tych statystykach Polska? W każdym roku wyrzucamy ok. 5 ton żywności**, a liczby mogą być nawet 2-3 razy większe w okresie świąt Bożego Narodzenia, niż w pozostałych miesiącach. Straty wynikają głównie z nawyków konsumenckich – kupujemy na zapas i z myślą o tym, że jakoś uda się spożytkować nagromadzone artykuły spożywcze. Dlatego Q-CONCEPT to nie tylko produkty pakowane w mniejszych, degustacyjnych porcjach. To również przemyślane, czytelne etykiety zawierające informacje o nazwie sera, mocy smaku, czy też rodzaju mleka z jakiego produkt został wytworzony. A jak duży jest wybór?

Od tradycji do nowoczesności

Q- CONCEPT to propozycja ponad 60 rodzajów serów premium, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wśród nich odnaleźć można między innymi niezbędny w każdej kuchni Fourme d’Ambert, który zachwyca kremowo-słonym smakiem sprawiającym, że ciężko mu się oprzeć, czy też Old Amsterdam uznawany za jeden z najsmaczniejszych rodzajów sera na świecie, idealnie sprawdzający się do dań zapiekanych czy jako przekąska do czerwonego wina. Nie brakuje również serów kozich o głębokim smaku, czy też serów francuskich jak Brie czy Raclette, którego smak potrafi się zmieniać w zależności od podania. Miłośnicy łagodniejszych aromatów docenią go na tradycyjnej desce serów, a Ci którzy preferują nieco bardziej pikantny i wyrazisty smak zachwycą się jego możliwościami po podgrzaniu. W świątecznej ofercie nie może zabraknąć również holenderskich serów gouda- w szczególności takich jak gouda wasabi, czerwone i zielone pesto czy wyjątkowy tricolore lub gouda z truflami. Jedno jest pewne – tak ogromny wybór, to również ogromne kulinarne możliwości, w wyjątkowym okresie, jakim są święta Bożego Narodzenia.

Sklepy – czy to się opłaca?

Okres okołoświąteczny to z jednej strony piękne, bajkowe dekoracje i korzenne zapachy wydobywające się z każdego kąta sklepu, z drugiej - najgorętszy okres dla przedsiębiorców. A to doskonała okazja, by dać konsumentom wybór, przyciągając ich szerszym asortymentem. Ważnym czynnikiem jest również ograniczenie strat, które dzięki Q-CONCEPT nie dotyczy tylko konsumentów, ale również sprzedawców. Jak to możliwe? Konsumenci wybierają ulubione sery w degustacyjnych porcjach, a przedsiębiorcy mają możliwość realizowania małych ilości zamówień – wystarczy już ok. 1 kg w kartonie, bez względu na rodzaj sera. Pozwala to ograniczyć zapasy sera w sklepie i jego straty, przy jednoczesnym utrzymaniu szerokiego asortymentu. W porównaniu do tradycyjnie krojonego sera w ladzie nie marnuje się i nie obsycha. Dzięki temu każdy zyskuje, działając odpowiedzialnie i unikając marnowania świątecznej żywności, którą tak od lat cenimy.

*Marnowanie jedzenia na świecie według Organizacji Narodów Zjednoczonych:

https://magazynbiomasa.pl/marnowanie-zywnosci-to-problem-w-polsce-i-na-swiecie/

**Marnowanie jedzenia w Polsce, 5 ton rocznie: https://www.wrp.pl/pieniadze-wyrzucane-do-kosza-najczesciej-marnujemy-chleb-owoce-i-warzywa/