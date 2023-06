Produkty Goat Farm otrzymały prestiżową nagrodę Międzynarodowego Instytutu w Brukseli zajmującego się badaniem jakości produktów spożywczych.

Podczas kolejnej edycji Superior Taste Award, wnosząc swoje doświadczenie z gastronomii, jury złożone ze światowej klasy szefów kuchni i sommelierów oceniło tysiące produktów z całego świata. Najsmaczniejsze z nich, osiągające średni wynik powyżej 70%, otrzymały nagrodę Superior Taste Award 2023.

W gronie najlepszych produktów uhonorowanych godłem zostały:

Goat Farm Ser kozi Naturalny w plastrach ChOG

Goat Farm Ser kozio-owczy w plastrach

Nagroda jest bardzo dobrze znana i szanowana przez większość podmiotów z branży spożywczej na wielu rynkach na całym świecie.

Marka Goat Farm od wielu lat oferuje najlepszej jakości produkty kozie charakteryzujące się delikatnym smakiem, aksamitną konsystencją, dużą zawartością białka i wapnia oraz brakiem konserwantów. Sery Goat Farm są chętnie wybierane przez konsumentów w każdym przedziale wiekowym przez co są numerem 1* na listach zakupowych wśród szerokiego grona osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie sklepów. Klienci doceniają sery kozie Goat Farm, ze względu na aspekty prozdrowotne, np. są łatwiej trawione w porównaniu do serów z mleka krowiego, przez co są alternatywą dla osób z nietolerancja laktozy. Oferta kierowana jest do wszystkich grup wiekowych, ponieważ ten rodzaj sera to ogromna porcja zdrowia dla każdego!

Wyróżnienie przyznane przez międzynarodowe jury, często kucharzy wyróżnionych gwiazdkami Michelin, jest wysoko doceniane, ze względu na różne preferencje smakowe w różnych stronach świata. Przyznawany jest produktom powszechnie dostępnym w supermarketach i delikatesach wpływając na wybory klientów i konsumentów.

Ocena specjalistów Instytutu certyfikacyjnego jest konstruktywna oraz sprawiedliwa, ponieważ oceny przyznawane są bez wiedzy jaka to marka, ani skąd produkt pochodzi.

Oceny są przyznawane na podstawie kryteriów Międzynarodowej Hedonicznej Analizy Sensorycznej: pierwsze wrażenie, wizja, smak, węch, konsystencja.

Przyznane wyróżnienia przyczyniają się do wyróżnienia się marki wpływając na jej rozpoznawalność oraz wiarygodność jakości produktu. Logo Superior Taste Award jest czytelnym znakiem na globalnych rynkach, że produkt jest sprawdzony i wysoko oceniony.

Produkt Goat Farm Ser kozio-owczy w plastrach otrzymał pozytywne komentarze ze strony jury ze względu na swoją oryginalną recepturę, subtelny smak wynikający z połączenia serów koziego i owczego oraz lekko kremową konsystencję.