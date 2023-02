Mleko

Surowce mleczarskie Agus – gwarancja międzynarodowego sukcesu

Autor: Artykuł promocyjny Agus

Data: 17-02-2023, 11:27

Często stosowane jako zamiennik płynnego mleka, znane i lubiane przez konsumentów, którzy doceniają jego jakość oraz wydajność. Royal Milk, bo o nim mowa, to jedno z flagowych mlek w proszku Agus, które podbiło gusta klientów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Doskonale nadaje się do picia, przygotowywania domowych jogurtów, ale także do zastosowań przemysłowych. Portfolio produktów Agus, firmy spożywczej wiodącej w mleczarstwie jest jednak dużo bardziej zróżnicowane i zostanie zaprezentowane podczas zbliżających się targów Gulfood w Dubaju. Zapraszamy do odwiedzenia nas w hali 2, stoiskO C2 – 44.