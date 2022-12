Grikios jest marką należącą do Grupy Euroser, oferującą produkty inspirowane grecką kuchnią. Szeroki asortyment serów i wyśmienitych antipasti umożliwia odtworzenie potraw próbowanych na wakacjach za granicą, a także świetnie sprawdza się przy kulinarnych eksperymentach w stylu kitchen fusion. Przysmaki są szczególnie popularne w okresie świątecznym, ponieważ pozwalają w oryginalny sposób podjąć gości. Dlaczego cieszą się tak dużym powodzeniem?

Prosty, wyborny przysmak hitem wśród polskich konsumentów

Niewielkie przystawki Antipasti Grikios, czyli papryczki lub oliwki nadziewane serkiem śmietankowym, efektownie się prezentują i zachwycają doskonałym smakiem. Są lekką, a zarazem pożywną i wyrafinowaną przekąską, którą można spożywać solo lub w potrawie. Pozwalają praktycznie bez wysiłku uświetnić przyjęcie czy imprezę, ze względu na gotową formę podania. W ofercie dostępnych jest wiele wariantów, dla różnych preferencji smakowych i zdrowotnych konsumentów. Numerem jeden w gamie produktów jest papryka wiśniowa nadziewana serkiem śmietankowym. Jest ona najchętniej wybierana przez konsumentów, ale również inne rodzaje cieszą się uznaniem, np. pikantne dzwonki pepperoni lub słodka papryka miodowa, która jest w wersji bez laktozy.

Produkty z portfolio Grupy Euroser są ogólnodostępne, ponieważ można znaleźć je w popularnych sieciach sklepów. Dzięki temu są znane szerokiej grupie odbiorców i chętnie wybierane przez konsumentów z całej Polski – mówi wiceprezes firmy, Małgorzata Włodarczyk.

W okresie okołoświątecznym i karnawałowym warto mieć na półkach gotowe przekąski, takie jak właśnie Antipasti Grikios. W tym czasie często trafiają do koszyków konsumentów, którzy po bożonarodzeniowych daniach mają ochotę na coś lżejszego i ciekawszego. Do tego takie przysmaki można błyskawicznie podać bliskim i gościom, nawet tym niezapowiedzianym. Doskonale sprawdzają się jako przystawki, a także jako element deski serów, szwedzkiego stołu lub jako dodatek do sałatki czy dania głównego.

Innowacyjne pomysły i nowoczesne podejście do klientów

Euroser Dairy Group nieustannie realizuje swoje założenia, będąc najlepszym partnerem w branży nabiałowej już od dwóch dekad – w tym roku obchodziliśmy 20-lecie naszej działalności. Naszą pozycję potwierdza fakt, że mamy realny wpływ na kulinarne trendy obecne na polskim rynku. Jesteśmy prekursorami, ponieważ jako pierwsi wprowadziliśmy i zbudowaliśmy kategorię antipasti z serem – podkreśla wiceprezes firmy, Małgorzata Włodarczyk.

Polacy coraz chętniej sięgają po dania inspirowane kuchniami świata, ale przede wszystkim preferują te pochodzące z kultur śródziemnomorskich. Kojarzą się z wakacjami i lekkim, stylowym poczęstunkiem, stanowiąc wspaniałą odmianę od klasycznej polskiej kuchni. Skutecznie zachęcając do eksperymentów nawet tradycjonalistów.

Jako producent uważnie monitorujący rynek, kreujemy innowacyjne rozwiązania spełniając oczekiwania naszych odbiorców. Zdecydowaliśmy się zaproponować ciekawe rozwiązania dla osób chętnie poszerzających swoje kulinarne horyzonty. W tym roku, dla wygody nowoczesnych konsumentów, na opakowaniach umieściliśmy QR kod kierujący do sekcji przepisów na naszej stronie www.grikios.pl. Mamy nadzieję, że będą one stanowić inspirację do wyśmienitych kuchennych odkryć – komentuje Pani Paulina Westerby, Product Manager marki Grikios.

Antipasti Grikios to odpowiedź na potrzeby klientów. Produkty „ready to eat” są chętnie kupowane szczególnie pod koniec roku. Miesiące zimowe z wielu względów stanowią duże wyzwanie dla handlu – sklepy szturmują klienci o specyficznych oczekiwaniach. Okres świąteczny i karnawałowy to wiele okazji do spotkań, gdzie szybkie, dekoracyjne przekąski urozmaicą menu oraz zachwycą smakiem. Są cenione nie tylko ze względu na wyjątkowy smak, poręczne rozmiary czy estetyczny wygląd. Dzięki nim można odpocząć od gotowania w tradycyjnej formie, a mimo to zaserwować gościom efektowny poczęstunek. Nic dziwnego, że są prawdziwym hitem sprzedażowym.