Tradycyjne produkty na sklepowych półkach - jak je rozpoznać?

Słowo tradycyjny w odniesieniu do żywności kojarzy się zwykle z unikalnymi recepturami czy technikami wytwarzania stosowanymi od pokoleń oraz wyjątkowym i niepowtarzalnym smakiem. Wiele produktów moglibyśmy określić tym mianem, jednak nie wszystkie mogą się nim oficjalnie posługiwać. Jako konsumenci warto abyśmy wiedzieli, gdzie szukać informacji o prawdziwych tradycyjnych polskich produktach oraz jakie znaki mogą je potwierdzać.

Autor: Artykuł promocyjny Smaczne Tradycje

Data: 07-10-2021, 12:10

fot. Smaczne Tradycje

Ochrona żywności najwyższej jakości

Ważnym założeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest ochrona i promocja żywności wysokiej jakości. Korzyści wynikających z realizacji tej strategii jest wiele. Konsument zyskuje m.in. pewność, że nabywany produkt jest najwyższej jakości i charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji. W ten sposób chronione jest również dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich oraz powstają na nich nowe miejsca pracy.

W Polsce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu ułatwienia konsumentom weryfikacji produktów tradycyjnych, prowadzi od 2004 roku Listę Produktów Tradycyjnych. Wpisywane są na nią produkty, które charakteryzują się jakością lub wyjątkowymi cechami czy właściwościami, wynikającymi ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Żywność ta uznawana jest również za element dziedzictwa kulturowego danego regionu oraz tożsamości społeczności lokalnej. Ministerstwo uznaje za tradycyjne i umożliwia wpis na Listę, wyłącznie tych metod produkcji, które są wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Warto podkreślić, że wpis nie jest certyfikatem, nie przyznaje on również produktom ochrony, a jedynie informuje o spełnieniu wyżej określonych wymogów.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1 (dostęp 17.12.2020).

System “Jakość Tradycja” dla konsumentów

Innym sposobem identyfikacji produktów najwyższej jakości, w tym produktów tradycyjnych, jest zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi system “Jakość Tradycja”. O to szczególne wyróżnienie mogą ubiegać się produkty z udokumentowaną ponad 50-letnią historią wytwarzania, w której zachowane są tradycyjne receptury, surowce i technologia. O jego przyznaniu decyduje najwyższa jakość produkcji oraz istotne cechy wyróżniające dany produkt od podobnych w kategorii. Może być to np. tradycyjny charakter, reputacja lub inny unikalny wskaźnik. Wszystkie zgłoszone do systemu produkty są poddawane wnikliwej kontroli, która weryfikuje zgodność deklaracji producenta. Po otrzymaniu znaku, producenci zobowiązani są do ich kontynuowania. Wszystko to ma na celu zagwarantowanie konsumentom, że stosowana metoda wytwarzania produktu jest zgodna z tą deklarowaną we wniosku o przyjęcie do systemu.

Tradycyjne receptury twarogów chudego/półtłustego/tłustego z Kosowa Lackiego

Lista produktów wyróżnionych znakiem “Jakość Tradycja” dostępna jest w Internecie i aktualizowana na bieżąco. Wśród żywności posiadającej ten symbol znajdują się m.in. Masło Tradycyjne, Masło Ekstra, Śmietanka Kremowa 30%, Twaróg chudy z Kosowa Lackiego, Twaróg półtłusty z Kosowa Lackiego oraz Twaróg tłusty z Kosowa Lackiego. Na czym polega ich wyjątkowość? Przede wszystkim chodzi o tradycyjne metody produkcji.

Jak wyjaśnia Joanna Zawisza, Dyrektor Produkcji Główny Technolog OSM w Kosowie Lackim, twaróg (chudy, półtłusty, tłusty) z Kosowa Lackiego od samego początku, czyli od nalania mleka do wanny twarożkarskiej, jest wyrabiany ręcznie. Przypomina to techniki przygotowania sera w warunkach domowych znane sprzed lat. - Gęstwa twarogowa trafia na wyłożone chustami stoły prasujące, a po uzyskaniu produktu o odpowiedniej konsystencji twaróg jest krojony ręcznie na odpowiednie porcje po czym trafia do wychłodzenia. Schłodzony twaróg jest pakowany próżniowo - dodaje Joanna Zawisza.

Nieco mniej domowym sposobem, ale z udziałem tradycyjnych i naturalnych składników, produkowane jest Masło Ekstra, Masło Tradycyjne czy Śmietanka Kremowa 30%. – Śmietanka Kremowa 30% uzyskana w wyniku wirowania mleka jest pasteryzowana, po czym trafia do tanku na masłowni. W tanku następuje dojrzewanie fizyczne śmietanki, następnie jest ona kierowana do zmaślarki. Tam uzyskuje się tzw. “ziarno”, do którego dodawany jest zakwas z naturalnych kultur bakterii kwasu mlekowego. Po wygnieceniu “ziarna” powstaje masło - wyjaśnia Joanna Zawisza.

Więcej informacji o tradycyjnych produktach ze znakiem “Jakość Tradycja” można znaleźć na www.smacznetradycje.pl. Strona jest częścią Kampanii promocyjnej “Smaczne tradycje. Twaróg półtłusty z Kosowa Lackiego.

fot. Smaczne Tradycje