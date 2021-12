Uczta z Grikios nadaje charakter spotkaniom karnawałowym!

Przed nami czas przez wielu uważany za najpiękniejszy w roku! Najpierw rodzinne święta Bożego Narodzenia, a kilka dni później sylwester, otwierający tak uwielbiany przez wszystkich karnawał. Poprzedni rok z racji trwającej pandemii, był skąpy w spotkania towarzyskie, dlatego wszyscy z utęsknieniem czekamy na okres świąteczno - noworoczny, który mamy nadzieję, będziemy mogli świętować w znacznie większym gronie!

Autor: Artykuł promocyjny Euroser Group

Data: 06-12-2021, 08:18

Grikios by Campio gwiazdą na świąteczno - karnawałowym stole

Zapraszając do siebie rodzinę czy znajomych zawsze chcemy ich dobrze ugościć, ale już niekoniecznie stać godzinami w kuchni, dlatego konsumenci z różnych grup wiekowych coraz chętniej sięgają po sprawdzone gotowe rozwiązania, które mogą znaleźć na półce sklepowej. Antipasti jest tego doskonałym przykładem, gdyż można je wykorzystać w wielu kombinacjach, np. jako samodzielną przystawkę, element deski serów lub sałatki, mini kanapek czy dekoracyjnych koreczków. Kolorowe antipasti ożywi stół, dostarczy niezapomnianych wrażeń smakowych, urozmaici przygotowywane menu, a co najważniejsze pozwoli spędzić czas z gośćmi, a nie przy pracochłonnych potrawach w kuchni.

„Odpowiadając na oczekiwania konsumentów marka Grikios, wyselekcjonowała z najlepszej oferty rynkowej antipasti - Campio i połączyła je pod wspólną marką Grikios by Campio. W ten sposób portfolio marki zostało wzbogacone o siedem rodzajów Antipasti nadziewanych smakiem, w tym dwa produkty skierowane do konsumentów nietolerujących laktozy, co również jest odpowiedzią marki, na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu produkty” – opowiada Paulina Westerby, Brand Manager w Euroser Dairy Group.

Powstałe z tego mariażu antipasti Grikios by Campio zostało pozytywnie ocenione w badaniach konsumenckich, gdzie 90% ankietowanych pozytywnie wypowiedziało się na temat rebrandingu marki*. W badaniu jakościowym badani docenili smak produktów, określając nasze antipasti jako najsmaczniejsze, w porównaniu do innych tego typu propozycji dostępnych na polskim rynku**. Konsumenci docenili przede wszystkim idealne połączenie delikatności smaku śmietankowego serka oraz koloru i chrupkości warzyw.

Grikios to kuchnia z charakterem inspirująca do ucztowania

Pełna oferta marki Grikios to smaczna i różnorodna propozycja serów i przekąsek z charakterem. Wybierają je konsumenci, którzy cenią smak różnych kuchni: tradycyjnej, ale w nowoczesnym ujęciu, śródziemnomorskiej znanej ze zdrowych inspiracji kulinarnych, jak również podczas grillowania komponując potrawy z wykorzystaniem sera lub świadomie zastępując mięso serem. Nasze produkty odpowiadają każdemu z tych wariantów: sery sałatkowe dawno zagościły w tradycyjnym gotowaniu. Sery na grilla smakują najlepiej po podgrzaniu na patelni lub na grillu. Warzywno-serowe antipasti intryguje apetycznym wyglądem, ciekawym połączeniem smaków, które w pierwszej chwili wydaje się być ostre, ale jednak ma słodką nutkę serka śmietanowego.

Grikios by Campio w Twojej ofercie świątecznej

Antipasti by Campio to idealna przekąska na małe i duże okazje, która nie tylko pięknie zaprezentuje się na świątecznym czy karnawałowym stole, ale i przywoła wspomnienia gorących śródziemnomorskich wakacji w środku zimy. „Biorąc pod uwagę fakt, że Grecja była w tym roku jedną z najchętniej wybieranych destynacji wakacyjnych, to ciekawa półka sklepowa z produktami inspirowanymi pełną smaków i słońca kuchnią grecką, będzie dobrym i opłacalnym pomysłem. Szeroka gama produktów Grikios by Campio zachęca do próbowania różnych połączeń smakowych, co wpływa również na zwiększenie koszyka zakupowego konsumenta” - podsumowuje Małgorzata Włodarczyk, CMO Vice Prezes Euorser Dairy Group.

„Firma planuje wsparcie marketingowe w 2022 dla marki Grikios, promując jednocześnie sklepy, w których jej produkty są dostępne. Zachęcamy do włączenia marki Grikios do swojej dystrybucji i przekierowania tym samym konsumentów do sklepu, w którym znajdą swoje ulubione produkty.„ – mówi Brand Manager Grikios – Paulina Westerby.

Dla dzisiejszego konsumenta zdrowy styl życia stał się świadomą częścią codzienności, a zbilansowana dieta z wartościowymi składnikami składa się na tą filozofię . Takie właśnie są sery i antipasti Grikios. Podaruj je w ofercie świątecznej również swoim klientom.

Sery solankowe Grikios hitem sprzedaży

„Prócz antipasti warto również zwrócić uwagę na inne produkty marki Grikios, oferowane przez Euroser Dairy Group. Produkty Grikios są obecne na europejskich rynkach od ponad 6 lat i notują regularne wzrosty sprzedaży. Marka w swoim portfolio oferuje sery solankowe typu feta Grikios Salad Cheese i typu halloumi Grikios Grill Cheese, a także serowe paluszki do panierowania Grikios Sticks Cheese. Duża rotacja serów solankowych, z portfolio Euroser, przyczyniła się do przygotowania planu na rozszerzenie oferty w 2022r.” – komentuje Marc Benning, CEO Euroser Dairy Group.

Wyjątkowy smak, przywołującego w myślach wieczory spędzone w greckich tawernach, to niezaprzeczalnie najważniejszy aspekt dla konsumentów. Jednocześnie produkty Grikios mają też mocno pożądane w dzisiejszych czasach cechy, takie jak, krótkie, naturalne składy, bez dodatku konserwantów. Biorąc pod uwagę fakt, że podczas pandemii zmieniły się zwyczaje konsumentów oraz priorytetowe stało się dbanie o zdrowie i zbilansowaną dietę, to wybór produktów odpowiadających na to zapotrzebowanie jest coraz wyraźniej zauważalne.

„Złotą zasadą na zwiększenie sprzedaży jest oferowanie produktów komplementarnych, tak by klient stojąc przy półce sklepowej, miał wizualną inspirację tego, jak jego przyjęcie może wyglądać i jakie produkty powinien kupić, by wszystko ze sobą współgrało. Dlatego właśnie warto wyeksponować w bliskim sąsiedztwie takie produkty jak, np. ser, wino, antipasti oraz wykałaczki i serwetki dekoracyjne. Dobra komunikacja wizualna takiego konceptu ułatwia konsumentom podejmowanie decyzji co do wyboru większej ilości produktów” – sugeruje Brand Manager.

„Marka Grikios, jak również firma Euroser zawsze podpowiada rozwiązania swoim partnerom. Dzięki różnym mechanizmom współpracy umacniamy wspólny cel, jakim jest sprzedaż i silna pozycja na rynku. Działania te przyczyniają się również do satysfakcji konsumentów oraz ich przywiązania do marek” – podsumowuje Małgorzata Włodarczyk, CMO Vice Prezes Euorser Dairy Group.

*Badania konsumenckie EDG z dn. 06.08.2021r., N=1.000

** Panel badawczy EDG z dnia 29.07.2021r.