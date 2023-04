Trend gotowania w domu jest coraz bardziej widoczny, a marka Goat Farm wspiera go na swoich kanałach social media, zachęcając swoich fanów do wykorzystania produktów w daniach na zimno i na ciepło. Marka przekonuje, że sery w plastrach nadają się nie tylko na kanapki i publikuje inspiracje, które zachęcają obserwujących do bycia kreatywnym w kuchni.

Polacy oszczędzają na wyjściach do restauracji, ale nie na produktach spożywczych

Z badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Bain & Company wynika, że 60% Polaków planuje w tym roku mocno ograniczyć wyjścia do restauracji i przestawić się na przygotowywanie posiłków w domu. Jak pokazały badania, konsumenci są pięć razy bardziej skłonni zrezygnować z jedzenia na mieście, niż ograniczać wydatki na zakup produktów spożywczych*.

Daje to markom szansę na zwiększenie wolumenu sprzedaży, gdyż zmniejszając wydatki na usługi gastronomiczne, konsument automatycznie zwiększy wartość swojego koszyka zakupowego. Polacy zaczną chętniej sięgać po bardziej wartościowe produkty, a rotacja tych artykułów na półkach będzie miała tendencję wzrostową. Warto zatem jako sieć handlowa zadbać o odpowiednie zatowarowanie, tak by móc odpowiedzieć na oczekiwania tych konsumentów, którzy pomimo konieczności ograniczenia wyjść do restauracji, nadal chcą smacznie jeść.

Konsumenci doceniają wartości prozdrowotne, wyjątkowy smak i wygodę

30% konsumentów zna markę Goat Farm i chętnie sięga po jej produkty**. Są to osoby, które lubią próbować nowych smaków oraz dbają o zdrową dietę i odpowiednie zbilansowanie posiłków. Kupujący doceniają sery kozie za ich bogate właściwości odżywcze, takie jak duże pokłady białka, bogactwo minerałów i witamin oraz cenne kwasy tłuszczowe, które zapewniają natychmiastowe źródło energii i zwiększają uczucie sytości.

Aktualnie w portfolio marki Goat Farm znajdują się cztery rodzaje wyjątkowych serów kozich w plastrach, dzięki czemu sklepy mogą budować cały segment produktów kozio-owczych.

Ser kozi naturalny - to zdecydowanie sprzedażowy numer jeden w Polsce, co potwierdzają badania Nielsena***. Klasyczny kozi ser o wyrazistym smaku i delikatnym zapachu. Produkt przekonał do siebie nawet tych konsumentów, którzy do tej pory sceptycznie podchodzili do koziego sera, obawiając się zbyt intensywnego zapachu. Od kwietnia konsumenci mogą kupić klasyczny ser kozi Goat Farm w nowym opakowaniu z wyraźnie zaznaczonymi benefitami i właściwościami serów kozich. Zabieg ten ma na celu edukację konsumentów oraz zwrócenie uwagi na wartościowe cechy produktu.

Ser kozio-owczy - to wyjątkowe i jedyne na polskim rynku połączenia smaku mleka koziego i owczego. Delikatna struktura oraz subtelny aromat tego sera, sprawiają, że jest on idealną opcją dla tych konsumentów, którzy doceniają łagodny i zbalansowany smak.

Ser kozi bio - jest wytwarzany według tradycyjnych receptur na bazie wyłącznie ekologicznego mleka. Sprawdzi się doskonale dla najmłodszych oraz tych, którzy dbają o wysoką jakość żywienia, stawiających na produkty ekologiczne oraz dobrze zbilansowaną dietę.

Ser kozi wędzony - to wyrazisty dymny aromat, przypominający konsumentom smak tradycyjnego polskiego oscypka. Wędzenie sera konserwuje go w naturalny sposób bez utraty jego prozdrowotnych właściwości. Jest to ważne dla tych konsumentów, którzy cenią sobie produkty wytwarzane w naturalny i pozbawiony stosowania konserwantów sposób.

Konsumenci chętnie sięgają po sery kozie Goat Farm również ze względu na ich wygodną formę plastrów. Starannie pokrojone i odseparowane bibułkami plastry, pozwalają na szybkie i estetyczne przygotowanie kanapek, a szczelnie zamykane opakowanie gwarantuje dłuższe utrzymanie świeżości. Opakowania sera Goat Farm mają również wyraźne oznakowania benefitów, które przyciągają wzrok kupującego i zachęcają do sięgnięcia po produkt.

Goat Farm inspiruje do gotowania w domu

Komunikacja marki Goat Farm w mediach społecznościowych wpisuje się w aktualne trendy, a obserwujący markę na Facebooku dostają stałą dawkę inspiracji, do wykorzystania samodzielnie w kuchni. Ci, którzy są przekonani, że sery w plastrach mają tylko jedno zastosowanie, mogą być zaskoczeni, ponieważ Goat Farm prezentuje kreatywne wykorzystanie plastrów m.in. w takich potrawach jak: wrapy, makarony, sałatki, wytrawne tarty, omlety, faszerowane warzywa i wiele innych smacznych dań, w których dodanie sera robi smaczną różnicę. Zachęcamy do obserwowania: https://www.facebook.com/goatfarmpl

Sery Goat Farm na wyciągnięcie ręki

Produkty Goat Farm dostępne są w ogólnopolskiej dystrybucji w hipermarketach, supermarketach, sklepach typu convinient, jak również w sklepach sprzedaży tradycyjnej i online.

Podsumowując, konieczność wprowadzenia oszczędności i przestawienie się na gotowanie w domu, może przynieść Polakom wiele benefitów, zarówno zdrowotnych, jak i ekonomicznych.

Sieci handlowe odczują tę zmianę pozytywnie, gdyż konsumenci będą więcej inwestować w zakupy spożywcze, w tym doceniane produkty z mleka koziego, które pozwolą im zachować poczucie dobrego odżywiania.

* Internetowe badanie zachowań konsumenckich Bain & Company zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków na platformie Dynata w październiku 2022 roku

** Ankietowe badania Goat Farm przeprowadzone w 2022 roku

*** Dane za Nielsen, Segment serów kozich w plastrach, Total Poland without Discount Mat March 2022