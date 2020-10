X-ray Ishida: Elastyczność systemu detekcji nieczystości zapewnia najwyższą jakość produktu

ROSTRAGROEXPORT to firma założona przez Borisa Aleksandrova, który w 1995 roku zaczął produkować wysokiej jakości tradycyjne przekąski – różnorodne, wysokiej jakości produkty mleczne, głównie pokryte czekoladą batoniki serowe oraz przekąski z sera twarogowego. Flagowym produktem firmy jest obecne batonik twarogowy, sprzedawany jako oddzielna marka B.Y. Aleksandrov.

B.Y. Aleksandrov, zgodnie z zamysłem, ma być produktem "idealnym", dlatego do jego wytworzenia używane są jedynie najlepsze, naturalne składniki. Wszystkie spośród 16 odmian tych batoników, pokrywane są najlepszymi gatunkami mlecznej, gorzkiej oraz białej belgijskiej czekolady. Sprzedawane są one także w specjalnych zestawach sześciu czekoladowych batoników z małą grą planszową lub inną zabawką.

Produkcja wynosi obecnie do 400 000 sztuk opakowań B.Y. Bary Aleksandrowa dziennie, co stanowi ok. 30% całkowitej produkcji firmy. Od chwili uruchomienia marki w 2008 r. całkowita produkcja wzrosła, aż 8-krotnie. Jako że marka uznawana jest za produkt najwyższej jakości, utrzymanie najwyższego poziomu kontroli jakości jest dla producenta kluczowym wymogiem.

Zaraz po wytworzeniu, batoniki serowe są szczelnie zamykane na linii Flow-Pack w opakowaniu z folii, skąd trafiają do indywidualnych kartonowych pudełeczek. Następnie formowany jest większy pakiet składający się z 12 pojedynczych kartoników. Stosowanie foli metalizowanej uniemożliwia użycia powszechnie stosowanych do kontroli jakości detektorów metalu. Co istotne, detektory metalu i tak nie są w stanie wykryć, czy opakowanie zawiera ciała obce typu plastik czy szkło. Nie potrafią też wykazać ewentualnego uszkodzenia wkładu lub jego brak w opakowaniu. Dlatego firma ROSTRAGROEXPORT, w celu skutecznego prowadzenia zróżnicowanych procedur kontroli jakości, zakupiła system inspekcji X-Ray IX-GA-40751 Ishida.

Podczas procedury detekcji zanieczyszczeń, IX-GA-4075 jest w stanie wykryć określone kontaminanty, takie jak zanieczyszczenia metalowe pochodzące z linii produkcyjnej, płatki metalowe z pojemników na cukier, czy drobne kamyki - typowe zanieczyszczenie w produktach takich jak np. rodzynki.

Jeżeli chodzi o procedurę kontroli integralności produktu, system Ishida, stosując układ szacowania masy, jest w stanie wychwycić uszkodzone opakowania oraz pozwala na identyfikację brakujących opakowań czy ich elementów. System funkcjonuje niezawodnie w warunkach linii produkcyjnej, przy bieżącej prędkości do 60 opakowań na minutę i trybie 24/7.