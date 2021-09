Zakup mleczarni odpowiedzią na trendy rynkowe

Mnogość trendów obecnych na rynku spożywczym zawsze była głównym czynnikiem zmian i innowacji towarzyszącym przedsiębiorstwom. Produkt skrojony dokładnie do potrzeb klientów to marzenie każdej firmy. Trzeba jednak przyznać, że dotychczas nie istniało tak wiele kierunków zmian, a potrzeby zgłaszane przez grupy konsumentów niejednokrotnie się wykluczają. Jak rozwijać działalność w tak zmiennym środowisku, kiedy grupa docelowa zawęża się, a firma musi zdecydować komu zaoferuje swój produkt? Jak trafić do konsumentów poszukujących nowych smaków i tych, którzy preferują smaki lokalnych regionów?

Firma LEVANT FOODS znalazła odpowiedź na zaspokojenie potrzeb obu stron. Przedsiębiorstwo specjalizujące się w imporcie i eksporcie owoców oraz warzyw w puszkach a także sprzedaży produktów orientalnych, z początkiem roku 2020 poszerzyła zakres swojej działalności o nabiał. Mając duże doświadczenie w dystrybucji wysokiej jakości herbaty Ahmad Tea London oraz sprzedaży przetworów owocowo-warzywnych SANDRA, Zarząd postanowił wejść na zupełnie nowe pole biznesowe.

"Mleczarnia w Buku, która stała się częścią LEVANT FOODS, może pochwalić się ponad 100-letnią historią działalności. Jej korzenie sięgają roku 1882, co klasyfikuję ją jako jedną z najstarszych mleczarni w Polsce. Dzięki tej dalekiej historii mamy pewność, że receptury twarogów czy masła, które są w niej produkowane, to najwyższa jakość zweryfikowana przez doświadczenie.” – mówi dr Kasem Bahloul, właściciel LEVANT FOODS.

Najchętniej kupowane lokalne produkty to pieczywo, wędliny i nabiał. Trendem z goła przeciwnym do poszukiwania lokalnych smakołyków jest coraz większa otwartość Polaków na nowe doświadczenia kulinarne. Na naszych stołach zamiast klasycznego polskiego obiadu coraz częściej pojawia się sushi czy risotto, a na deser serwowany jest już nie tylko sernik, ale np. baklava. W naszym otoczeniu również pojawia się coraz więcej obcokrajowców, którzy nie ustają w poszukiwaniach swoich ulubionych smaków na polskich półkach sklepowych. Warto dodać, iż znaczna część produkcji mleczarni w Buku jest eksportowana do takich krajów jak: Dania, Szwecja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Belgia i także - do Hiszpanii. Rosnące zainteresowanie nowymi smakami widać nie tylko w sklepach spożywczych, ale także w księgarniach i na portalach kulinarnych. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to chwilowa moda.

„Zdajemy sobie sprawę ze zmian zachodzących w społeczeństwie, więc wychodzimy im naprzeciw. Nasza oferta nabiałowa została poszerzona w ramach marki Jasmeen o produkty Bliskiego Wschodu takie jak labneh, czyli lekko solony biały serek jogurtowy czy ser akawi - bardzo popularny w krajach arabskich a wykorzystywany do zapiekanek czy słodkich wypieków. Jednym z najnowszych produktów wytwarzanych w mleczarni w Buku jest ayran –orzeźwiający, lekko solony napój na bazie jogurtu i wody, który w smaku przypomina kefir. Doskonale gasi pragnienie i jest doskonałym uzupełnieniem ostrych potraw np. kebab. Wszyskie produkty mleczarskie posiadają znak jakości Halal.

Staramy się zapoznać konsumentów z nowymi smakami oraz włączeniem ich do domowej kuchni, jednocześnie pokazując też ich oryginalne zastosowanie.” – dodaje dr Kasem Bahloul.

„Nabiał pod marką Champion trafia w gusta osób poszukujących sprawdzonych smaków, będących dla nich wspomnieniem dzieciństwa. Jednocześnie produkty nabiałowe marki Jasmeen są idealną odpowiedzią na potrzebę wprowadzenia do codziennego menu nowości spoza polskiej klasyki. Produkty mleczarni pod markami Champion i Jasmeen to duet, który spotyka się z zainteresowaniem szerokiej grupy odbiorców.” – mówi Irmina Wesołowska, Specjalista ds. Marketingu w LEVANT FOODS.

Jedna mleczarnia, różni klienci i ich odmienne potrzeby – w ślad za oferowanymi produktami idzie komunikacja skierowana w adekwatny sposób do ich odbiorców. Produkty nabiałowe z oferty Jasmeen, czyli te bliższe kuchni bliskowschodniej, klienci mogą śledzić na profilu marki na Facebooku ( https://www.facebook.com/jasmeen.oriental), natomiast produkty marki Champion promowane są lokalnie, podczas degustacji w sklepie firmowym przy mleczarni w Buku oraz za pośrednictwem Szlaku Kulinarnego - Smaki Powiatu Poznańskiego, którego mleczarnia jest członkiem (https://www.facebook.com/smakipowiatupoznanskiego).

