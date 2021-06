1 czerwca świętujemy Dzień Dziecka i Światowy Dzień Mleka

1 czerwca świętujemy nie tylko Dzień Dziecka, ale również Światowy Dzień Mleka, którego celem jest propagowanie spożycia mleka i jego przetworów, bo mleko ma wiele walorów prozdrowotnych.

1 czerwca świętujemy nie tylko Dzień Dziecka, ale również Światowy Dzień Mleka fot. pixabay.com/Alexandr33

Mleko stanowi bardzo ważny element diety, będąc źródłem wielu witamin, a także białka i wapnia. Nie dziwi więc fakt, że statystyczny Polak spożywa go średnio 0,6 litra dziennie. Dlaczego mleko jest tak ważne w naszej diecie, jak wygląda jego produkcja? Na te pytania odpowiada Wiesław Płecki, kierownik produktu ds. bydła De Heus.

Jakie korzyści ma picie mleka?

Bogactwo witamin A, B, D i E oraz zawartość wapnia, potasu, fosforu i magnezu sprawia, że mleko to bardzo odżywczy płyn, dostarczający organizmowi wiele wartości. Wapń wzmacnia kości, ograniczając ryzyko pojawienia się osteoporozy, a także wspomaga ochronę szkliwa zębów. Laktoza wspiera prawidłowe działanie mózgu i układu nerwowego oraz pokarmowego. Białko, nie tylko buduje i regeneruje mięsnie, ale wraz z naturalną witaminą D3, wzmacnia odporność organizmu. Ponadto mleko pozytywnie wpływa na przemianę materii, a także na kondycję skóry, włosów i paznokci. Jest też świetnym płynem nawadniającym. Nawadnia lepiej niż woda. Właściwości te zawdzięcza odpowiedniej kompilacji sodu, węglowodanów i potasu, które pomagają utrzymać płyny w organizmie dłużej.

Co ważne, dzięki możliwości dodawania podczas procesu przetwarzania mleka enzymu laktaza, rozkładającej laktozę, uzyskuje się mleko bez laktozy, co umożliwia jego spożywanie przez osoby z nietolerancją laktozy.

Mleko doceniane było już w starożytności, kiedy to „ojciec medycyny” Hipokrates określał je mianem najdoskonalszego pokarmu, stworzonego przez naturę. Dziś znaczenie mleka potwierdza Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia, rekomendując picie 2 szklanek dziennie przez osoby dorosłe oraz 3-4 szklanki przez dzieci i młodzież do 18-go roku życia. Oczywiście mleko może być zastępowalne przez produkty mleczne, np. jogurt naturalny, kefir czy sery, zawierające naturalne bakterie, efektywnie wzmacniające odporność organizmu.

- Mleko jest prawdziwa skarbnicą wielu składników odżywczych, w tym łatwo przyswajalnego, dzięki obecności witaminy D, wapnia. Wypijając 2 szklanki dziennie zapewniamy ok. 60% dziennego zapotrzebowania na ten minerał. Warto więc pamiętać o mleku i przetworach mlecznych każdego dnia, m.in. po to, by mieć mocne kości i szkliwo zębów oraz właściwe nawodnienie organizmu – mówi Wiesław Płecki z De Heus.

