18 Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej już we wrześniu

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbędzie się w dniach 8-9 września w Białymstoku. Miejscem prestiżowego spotkania przedstawicieli branży mleczarskiej będzie północno-wschodnia część Polski, określana mianem centrum polskiego przemysłu mlecznego. Niepowtarzalny klimat regionu, możliwość obcowania z przyrodą to doskonały anturaż do rozmów o mleczarstwie.

Data: 26-08-2021, 14:33

18 Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej już we wrześniu 2021 r.!

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej, które jest szansą na to, by wziąć przyszłość branży mleka w swoje ręce, a dokładniej w ręce tych, którzy stanowią rdzeń sektora – producentów, przetwórców oraz spółdzielni.

Do osiemnastej edycji Konferencji organizatorzy zaprosili wielu ekspertów z różnych stron świata. Forum będzie gościło reprezentantów takich instytucji jak: Komisja Europejska, Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa EDA, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi Eucolait, europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze COPA-COGECA, czy też TEAM EUROPE.

Eksperci w ramach prezentacji, paneli dyskusyjnych oraz rozmów kuluarowych przybliżą kwestie dotyczące branży mleczarskiej, które wzbudzają ogromne emocje. Uczestnicy Forum będą mieli szansę zaznajomić się z tematyką, m.in. Zielonego Ładu, nowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz europejskiej strategii „od pola do stołu”. Oprócz tego dowiedzą się jak jest kształtowany obraz post-covidowego świata branży mleczarskiej w innych krajach. Różne perspektywy to możliwość porównania metod oraz ich odpowiednia implementacja. Podczas dwóch dni Forum, obfitujących w interesujące spotkania z przedstawicielami, specjalistami branży mleczarskiej, jego uczestnicy stworzą platformę wymiany opinii, wiedzy oraz doświadczeń, która może być początkiem nowej relacji biznesowej, czy też umocnieniem tej - już istniejącej. O wysokim poziomie merytorycznym Forum stanowią jego uczestnicy, dlatego organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych branżą mleczarską do udziału w wyjątkowym wydarzeniu.

Międzynarodowy poziom, eksperci z całego świata, ogromna dawka fachowej wiedzy, wspaniała atmosfera oraz szansa na rozwój to właśnie jest Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.



Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego już dziś warto podjąć decyzję o uczestnictwie. Ze względu na sytuację epidemiczną liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje również kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu

już 8-9 września w Białymstoku.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www.forum-mleczarskie.org.