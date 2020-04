18 Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej przełożone na 2021 rok

Od 18 lat nieprzerwalnie organizowane jest Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, wyjątkowa konferencja, która co roku skupia grono przedstawicieli i ekspertów branży mleczarskiej. FSM stwarza możliwość spotkania i nawiązania dyskusji, która toczy się wokół kluczowych kwestii dla mleczarstwa. Forum to doskonała okazja do przekazania najnowszych informacji o produktach i usługach w gronie profesjonalistów z branży mleczarskiej. Wyjątkowy charakter spotkań biznesowych pozwala na wymianę cennych doświadczeń, a nieoficjalna część konferencji – na nawiązanie oraz utrwalenie relacji handlowych.