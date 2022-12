Serek Wiejski to produkt, który gości na stołach ponad połowy gospodarstw domowych w naszym kraju. Produkt pojawił się na rynku w 1992 roku dzięki OSM Piątnica, która nieustannie pozostaje jego największym producentem. Serek Wiejski z Piątnicy od 30 lat produkowany jest według niezmienionej, tradycyjnej receptury. Z uwagi na swoją popularność serek doczekał się także specjalnego miejsca w kalendarzu – 30 grudnia obchodzimy Dzień Serka Wiejskiego.

30 grudnia to dzień serka wiejskiego

Serek wiejski: Historia

Mimo że formuła serka typu cottage cheese była znana na świecie już od starożytności to dopiero w XV wieku trafił on do Stanów Zjednoczonych, a prawdziwy wzrost popularności odnotował w XIX wieku. Receptura produktu wynikała z wykorzystywania mleka oraz drobnych kawałków serka, które były efektami ubocznymi produkcji masła.

W Polsce historia Serka Wiejskiego rozpoczęła się w roku 1992, kiedy OSM Piątnica wprowadziła na nasz rynek ten produkt.

OSM Piątnica rozwija ofertę serków wiejskich

Klasyczny Serek Wiejski z Piątnicy to delikatne ziarna twarożku zanurzone w słodkiej śmietance. Ogromna popularność produktu sprawiła, że w ofercie Piątnicy pojawiły się także inne warianty Serka Wiejskiego, jak Serek Wiejski wysokobiałkowy, Serek Wiejski ze szczypiorkiem, bez laktozy, lekki czy BIO.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl