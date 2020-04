Adrian Bogacz, CSB-System: Cyfryzacja przemysłu mleczarskiego - nieunikniona przyszłość?

Otoczenie biznesowe przemysłu mleczarskiego charakteryzuje się wysoką złożonością. Każdy podmiot zakładający sukces na rynku mleczarskim, nie może uniknąć cyfryzacji. Ale co konkretnie oznacza ten obszar zagadnień? Co należy wziąć pod uwagę podczas cyfryzacji w zakładach przemysłu mleczarskiego?

Przemysł mleczarski na świecie znajduje się w pewnego rodzaju napięciu, które charakteryzuje się obecnie czterema czynnikami:

• globalny kryzys epidemiologiczny, którego następstwem będzie najprawdopodobniej ciężki kryzys ekonomiczny,

• zaostrzone wymagania społeczne, na przykład w odniesieniu do środowiska, zrównoważonego rozwoju, dobrostanu zwierząt i zdrowia,

• duża konkurencja krajowa i międzynarodowa, coraz częściej także poprzez produkty zastępujące mleko i imitacje mleka,

• wysoka koncentracja popytu w handlu detalicznym żywnością.

Jeszcze kilkanaście/kilkadziesiąt tygodni temu, czynnik epidemiologiczny nie istniał i mało kto zakładał jego wystąpienie. Dzisiaj determinuje wszelkie decyzje polityczne, biznesowe, społeczne, a nawet rodzinne.

Jakie będą następstwa popytowo-podażowego szoku wywołanego pandemią koronawirusa? W ocenie Adriana Bogacza jednym z oczywistych skutków będzie przyspieszona cyfryzacja w wielu dziedzinach życia.

- Digitalizacja oraz cyfryzacja w większym stopniu dotknie administrację państwową, szkolnictwo oraz z pewnością zwiększy rozwój e-usług w sieci, co przełoży się na większą chęć zakupów online, także spożywczych. Cyfryzacja nie ominie biznesu, w tym także przemysłu mleczarskiego. Efektywne wykorzystanie technologii stwarza nowe możliwości obniżenia kosztów, przyspieszenia i automatyzacji procesów produkcyjnych oraz otwarcia nowych, cyfrowych kanałów sprzedaży. Cyfryzacja to także szybki dostęp do informacji finansowych oraz wskaźników, determinujących decyzje biznesowe. Niewyobrażalną wydaje się sytuacja w której z dokładnością nie określimy rentowności jednostkowej i globalnej produktu, partii czy całego przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw. Cyfryzacja pomaga także zlokalizować punkty do optymalizacji kosztowej, miejsca tzw. „bólu”, czy prognozować wpływ zmniejszenia skupu surowca lub zmianę ceny na całościową kondycję zakładu - mówi.