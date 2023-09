Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła, iż prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert wśród przedsiębiorców – producentów masła i mleka odtłuszczonego w proszku, dotyczące współpracy z Agencją.

Agencja Rezerw Strategicznych szuka dostawców masła i OMP /fot. Unsplash

Produkty mleczne dla rezerw strategicznych

Agencja chce przedsiębiorstwa dokonały sprzedaży świadczenia usługi przechowywania rezerwy strategicznej masła w chłodni oraz mleka odtłuszczonego w proszku w magazynie będących w dyspozycji przechowawcy.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

dokona sprzedaży na rzecz Agencji masła i odtłuszczonego mleka w proszku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy;

świadczyć będzie usługę przechowania powyższych produktów obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa na rzecz Agencji masła niesolonego, wyprodukowanego ze śmietanki otrzymanej z mleka krowiego, o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniej niż 82%, przeznaczonego do długookresowego przechowywania w chłodniach, spełniającego minimalne wymagania określone przez Agencję, zwanego dalej „masłem” i świadczenie usługi jego przechowania obejmującej wymianę, w temperaturze poniżej -22,1˚C.

Wymiana masła polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania, określonej ilości rezerwy strategicznej masła tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania (licząc od daty produkcji) określonego w normie PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy pozostało nie mniej niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy - do upływu okresu przechowywania powinno pozostać nie mniej niż 12 miesięcy.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania masła otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (plus VAT).

Jakość masła zgodna z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

Wymiana mleka w proszku polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania rezerwy mleka, mlekiem wyprodukowanym przez Przedsiębiorcę w tej samej ilości i wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy czas przechowywania mleka był nie dłuższy niż 50% okresu minimalnej trwałości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed terminem wygaśnięcia umowy, do upływu terminu minimalnej trwałości mleka powinno pozostać nie mniej niż 60 % okresu minimalnej trwałości.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania masła i mleka w proszku otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (plus VAT).

Wymagania dla Przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, który świadczyć będzie na rzecz Agencji usługę przechowywania masła, powinien zapewnić w szczególności:

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowania;

przechowywanie rezerwy masła w chłodni własnej lub w chłodni do której Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanej na terenie Polski, przy zapewnieniu jej ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.;

przechowywanie rezerwy masła w chłodni własnej lub w chłodni do której Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanej na terenie Polski, przy zapewnieniu jej ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.; przechowywanie masła zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii masła, jego identyfikację i kontrolę;

wymiany masła prowadzone w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy oraz prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianami przechowywanej rezerwy;

wymaganą jakość masła przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;

oznakowanie rezerw strategicznych masła w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;

przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z późn. zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016);

posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość oraz nienaruszalność stanów przechowywanej rezerwy. Masło i mleko w proszku stanowiące rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie: wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 5 września 2023 r. złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub na adres email: sek_brz@rars.gov.pl wypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru

