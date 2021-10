Akademia Młodego Hodowcy Hochland z wizytą u dostawcy mleka

Pod koniec września uczestnicy Akademii Młodego Hodowcy, którą wspólnie organizuje Hochland Polska i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, gościli w gospodarstwie Państwa Marianny i Tadeusza Stelęgowskich, dostawców mleka Hochland Polska. Akademia Młodego Hodowcy Hochland to idea pracy u podstaw i bardzo ciekawy program skupiający się na samym początku łańcucha dostaw.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 01-10-2021, 14:48

Głównym tematem wrześniowego spotkania młodych hodowców ze specjalistami żywienia z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka było poprawne przygotowanie kiszonki z kukurydzy. Uczestnicy mogli przynieść swoje rośliny do oceny. Doradcy z Federacji określali na podstawie zawartości suchej masy optymalny termin zbioru. Laboratorium pod chmurką umożliwiło też zbadanie własnej paszy, a specjaliści pomagali interpretować wyniki. Ale to był dopiero wstęp. Młodzi hodowcy w trzech grupach przechodzili kolejno od pola do silosu i dalej do obory i warsztatowo uczyli się, jak poprawnie przygotować kiszonkę z kukurydzy.

Taki rodzaj szkolenia umożliwiał zadawanie pytań, dyskusję i korzystanie z ogromnej wiedzy specjalistów i wspaniałego materiału dydaktycznego we wzorcowo prowadzonym gospodarstwie Państwa Stelęgowskich – komentuje Marcin Boruc, Kierownik Działu Współpracy z Dostawcami Mleka Hochland Polska.