Aktualne informacje dotyczące cen mleka i handlu zagranicznego

We wrześniu br. najwięcej mleka skupiono z województwa podlaskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego – łącznie 571,8 mln litrów. Najwyższą cenę za mleko otrzymywali rolnicy z województwa podlaskiego (147,08 zł/100 litrów), warmińsko-mazurskiego (142,65 zł/100 litrów) oraz lubuskiego 141,48 zł/100 litrów.

- Potwierdza się prognozowany wzrost produkcji - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. - Trzeba też wziąć pod uwagę, że są to ceny średnie z danego województwa i kraju. Oczywiście są podmioty skupowe płacące swoim rolnikom znacznie wyższe ceny.

Mimo wielu obaw związanych z pandemią i chwilowym zastojem eksportu do krajów trzecich branża odnotowuje dobre wyniki.

W okresie ośmiu miesięcy 2020 r. przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się na poziomie wyższym niż rok wcześniej. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,6 mld EUR (7,13 mld zł) i była o około 1% wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 0,7 mld EUR (3,17 mld zł), nieznacznie (o 0,4%) mniej.

Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie ośmiu miesięcy 2020 r. ukształtowało się na poziomie 0,9 mld EUR (3,96 mld zł), o 1,5% wyższym niż przed rokiem.

Produkty mleczne z Polski tradycyjnie eksportowane były przede wszystkim do UE. W okresie ośmiu miesięcy 2020 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 67%. Wpływy uzyskane z eksportu do UE obniżyły się o 10%, do 1,1 mld EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy (18% wartości – 298 mln EUR), Czechy (6% – 102 mln EUR), Holandia i Wielka Brytania (po 5% – odpowiednio 81 mln EUR i 80 mln EUR). Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r. (tj. od momentu wprowadzenia embarga przez Rosję) jest niewielki i w okresie ośmiu miesięcy 2020 r. wyniósł 6%. Jednak łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP była blisko 3-krotnie większa niż w 2019 r. i wyniosła 96 mln EUR. Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 27% wobec 23% rok wcześniej. Największy udział w eksporcie miały Chiny i Algieria (po około 5% wartości wywozu – odpowiednio 75 mln EUR i 73 mln EUR), a także Arabia Saudyjska (2% – 37,5 mln EUR).

- Bez wątpienia wszelkie działania promocyjne i informacyjne prowadzone przez Polską Izbę Mleka w ramach Trade Milk - Mleczne skarby na rynku chińskim mają dziś swoje efekty - dodaje Agnieszka Maliszewska. - Dzięki środkom z Funduszu Promocji Mleka możemy te działania kontynuować i widać, że przynoszą one efekty. Czekamy też na moment, kiedy będziemy mogli uczestniczyć w realnej formule targowej i pojechać do Chin, by po raz kolejny spotkać się z naszymi partnerami. Zanim jednak ten moment nastąpi polskim eksporterom mlecznych produktów przygotowaliśmy w ramach tego programu ofertę ciekawych spotkań wirtualnych. Za miesiąc planujemy kolejne wydarzenie, o którym będziemy lada moment informować - dodaje.