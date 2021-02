Almette bez laktozy Najlepszym Produktem 2021

Ranking „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów" to już tradycja! Przedmiotem 10. edycji ogólnopolskiego badania „NAJLEPSZY PRODUKT – Wybór Konsumentów®" było 253 NOWOŚCI - spożywczych, chemicznych i kosmetycznych, wprowadzonych do dystrybucji między 1 września 2019 a 30 września 2020 roku w ramach 49 kategorii FMCG.

Celem badania było zidentyfikowanie, które nowe produkty FMCG zasługują na miano najlepszych. Zwycięzców wybrali konsumenci ankietowani przez instytut GfK Polonia. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) z wykorzystaniem GfK Access Panelu.

Wyboru dokonali Konsumenci - reprezentatywna próba 1000 respondentów (osoby dorosłe między 18. a 65. rokiem życia). Były to osoby podejmujące decyzje lub istotnie współdecydujące o zakupach do swojego gospodarstwa domowego, oraz regularnie korzystające z konkretnych, objętych badaniem kategorii produktowych.

Nagrodzona Almette bez laktozy to propozycja dla osób, które ze względu na nietolerancję laktozy do niedawna unikały mleka i jego przetworów. Badania wskazują, że problemy z efektywnym trawieniem tego dwucukru ma od 15 do 30 proc. Polaków. Ten typ nietolerancji pokarmowej rzadko jest wrodzony – najczęściej pojawia się z upływem czasu. Choć nie można jej wyleczyć, to przy wyborze odpowiednich produktów, nie oznacza ona konieczności rezygnacji z ulubionych smaków.

„To duże wyróżnienie i kolejna nagroda dla Almette bez laktozy, naszej ubiegłorocznej nowości, która pojawiła się na rynku w marcu 2020 roku. Bardzo dziękujemy za zaufanie! Aż 74% Konsumentów wybiera z półki produkty oznaczone znakiem „Najlepszy Produkt". – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Tomasz Kammel, znany dziennikarz, przekazał wyniki badania „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów" podczas wirtualnej Gali, 18 lutego o godzinie 18.00.

Firma Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. W Polsce działają dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie. Hochland, Almette, Valbon to wiodące na rynku marki, pod którymi kryje się cała gama produktów, dostępna także dla rynku HoReCa. Wszystkie produkty z oferty Hochland wyróżnia doskonały smak i najwyższa jakość, dzięki najlepszym surowcom i technologiom.