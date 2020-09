Almette – wyprodukowano w Polsce - nowa kampania Hochland

Są nimi Nela Zawadzka - finalistka The Voice Kids oraz Mariola Zenik - mistrzyni Europy w siatkówce. Dla podkreślenia, gdzie powstaje Almette, na opakowaniach serków pojawiło się oznaczenie „Wyprodukowano w Polsce”.

Polacy pokochali delikatne i puszyste serki Almette, jednak wielu z nich może nie wiedzieć, że Almette jest produkowane w Polsce – w Węgrowie, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. To jedyne w swoim rodzaju miejsce, z nieskażoną przez cywilizację przyrodą – wymarzone, by właśnie tu powstawały serki Almette, ze 100% naturalnych składników. O ich pyszny smak dbają pracownicy zakładu w Węgrowie – mieszkańcy miasteczka i okolic, pełni pasji i zaangażowania, wkładający serce w swą codzienną pracę. Polskie mleko, z którego wytwarzane są serki Almette, jest dostarczane głównie przez okolicznych rolników, z gospodarstw z Mazowsza i Podlasia.

Nowa kampania Almette to zaproszenie do odkrywania urzekającego piękna i tajemniczych zakątków „węgrowskiej krainy”. Wobec wyjątkowych walorów Węgrowa i okolic nie sposób przejść obojętnie – zwłaszcza, gdy naszymi przewodniczkami zostają dwie tak niezwykłe bohaterki. Nela Zawadzka, której talent wokalny porwał widzów „The Voice Kids”, z pasją i radością oprowadza po swoim rodzinnym, ukochanym Węgrowie. Wspólnie z nią doznać możemy odrobiny magii, którą skrywa m.in. czarodziejskie lustro czarnoksiężnika Jana Twardowskiego i zachwycić się porywającymi widokami z Sowiej Góry, na wijącą się wśród łąk rzekę Liwiec. Mariola Zenik – siatkarka ze słynnej, mistrzowskiej drużyny „Złotek”, przekonuje, że Węgrów to najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Ma tu swoje ukochane zakątki, w których w pełni można poczuć jedność z naturą. Poruszające krajobrazy, wspaniała przyroda, unikatowe zabytki, intrygujące legendy… Węgrów i okolice z całą pewnością są warty odkrycia!

Na potrzeby kampanii „Almette – wyprodukowano w Polsce” powstały materiały video z udziałem Neli Zawadzkiej i Marioli Zenik. Są one promowane w szerokiej kampanii digitalowej, można je również obejrzeć na dedykowanej stronie https://www.almette.pl/z-polski/. Kampania obejmuje także działania z influencerami oraz wsparcie w mediach. Za kreację odpowiada agencja Grasp Group. Zakupem mediów zajmuje się Value Media. Działania PR prowadzi Quality PR.