Amerykańskie organizacje mleczarskie również chcą ochrony nazw produktów mlecznych

Jak czytamy w liście National Milk Producer Federation (NMPF):“W USA produkty spożywcze nie-mleczne są usytuowane jak produkty mleczne ‘na bazie roślinnej’, używane jako substytuty mleka, jogurtu, sera i innych produktów mlecznych. Jednakże, jak ewidentnie udowodniono, w praktyce wszystkie te nie-mleczne produkty spożywcze są ze względów odżywczych gorszej jakości niż odpowiednie produkty mleczne, mające być przez te produkty zastąpione”.

- Ze względu na silne uzasadnienie, mleczarstwo jest jedynym sektorem, gdzie ochrona nazewnictwa jest zagwarantowana w światowych normach Codex Alimentarius FAO/UN. Te światowe ramy dla mleka i określeń mlecznych zostały przeniesione do Unii Europejskiej poprzez Rozporządzenie CAP i potwierdzone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w 2017 r, a także poprzez głosowanie w Parlamencie Europejskim dniu 23 października 2020 r. My w pełni wspieramy wezwanie do akcji naszych kolegów z USA skierowane do ich administracji – stwierdził Alexander Anton, Sekretarz generalny EDA.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.