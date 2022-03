strefa premium

Analiza cen masła i margaryny. Co nas czeka?

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ceny tłuszczy na półkach w sieciach handlowych rosły w zawrotnym tempie. Wciąż rosnąca inflacja i wynikające z niej podwyżki cen dyktują nową, droższą rzeczywistość. To właśnie produkty z kategorii masła i margaryny odnotowały jedne z najszybszych i znaczących podwyżek cen.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 08-03-2022, 14:28

Jak będą sie kształtować ceny masła i magraryny? /fot. Unsplash

Jak wynika z badań firmy Priceway, średnie ceny masła i margaryny wzrosły w ostatnich sześciu miesiącach o ponad 20 proc. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku średnia cena kostki masła ekstra 200 gram wynosiła 6,13 zł, natomiast w styczniu 2022 roku już 7,50 zł, co stanowi wzrost o ponad 22 proc. ceny. Kolejne podwyżki zaczęły delikatnie wyhamowywać, dzięki wprowadzeniu obniżki podatku VAT, co skutkowało spadkiem średniej ceny masła ekstra do kwoty 7,21 zł już w lutym bieżącego roku.

Cenę dyktuje sytuacja w kraju i na Ukrainie

W tym samym czasie regularnie rosły też ceny margaryny, osiągając wzrost o około 15%. Co ciekawe, pomimo obniżki podatku VAT, trend wzrostowy był dalej kontynuowany.

Analitycy firmy Priceway przewidują, że to nie koniec dalszych podwyżek. Na ceny niekorzystnie wpływa również aktualna sytuacja za naszą wschodnią granicą. Wzrost cen surowców, rachunków związanych z produkcją czy kosztów transportu, na pewno przełoży się na ceny tłuszczy, co może skutkować następną falą podwyżek.