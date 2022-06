Antidotum na problemy energetyczne branży mleczarskiej

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 23-06-2022, 12:46

W pierwszym kwartale br. firmy z branży spożywczej zaczęły otrzymywać od dystrybutorów energii pisma dotyczące możliwych ograniczeń w dostępie do energii elektrycznej i cieplnej. Problem choć nie nowy, wymaga rozwiązania.

Antidotum na problemy energetyczne branży mleczarskiej /fot. Shutterstock

Wraca stary problem ograniczeń energii

Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka, zwraca uwagę, że temat ograniczeń energii nie jest nowy. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w przeszłości wprowadzał ograniczenia w dostawach energii, ale teraz problem nabrał ram prawnych, w postaci wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, które w swoich zapisach zawiera algorytm obliczania mocy minimalnej w przypadku wprowadzenia wyższych stopni zasilania – tj. de facto ograniczeń w dostępie do energii.

Przepisy rozporządzenia nie uwzględniają specyfiki branży spożywczej, a mleczarskiej w szczególności – wymagającej m.in. ciągłej pracy chłodni, nieustannego odbioru i przetwórstwa mleka – co w przypadku wystąpienia ograniczeń w dostawach energii nie będzie w wielu przypadkach możliwe, narażając całą branżę – w tym również dostawców mleka na straty, konsumentów na braki na półkach, a środowisko naturalne na zanieczyszczenie, jeżeli np. przyzakładowa oczyszczalnia ścieków nagle będzie musiała wstrzymać pracę - mówi Marcin Hydzik.

Mleczarnie bez energii nie będą w stanie funkcjonować

Wskazuje, że obecny sposób określenia wielkości dla stopnia 2 oraz 10 w przypadku gazu, a także 12 i 20 dla energii elektrycznej, już przy wprowadzenia pierwszego z tych stopni, ogranicza aż o 40 % wielkość mocy umownej i skutkuje koniecznością wyłączenia linii produkcyjnych, a przy ostatnim stopniu zasilania niektóre zakłady nie będą w stanie zasilać magazynów chłodniczych.

Trudną sytuację niech zilustruje następujący przykład. Jeśli moc zamówiona zakładu na 2022 rok wynosi 2 800kW, to dopuszczalny pobór mocy przy 20 stopniu zasilania określony został na poziomie 962kW. Jest to wartość określona na podstawie algorytmu zapisanego w rozporządzeniu. Dla utrzymania chłodzenia magazynów wyrobów gotowych jest to wartość wystarczająca, jednak jest zbyt niska dla utrzymania produkcji na minimalnym, bezpiecznym poziomie – oznacza to, że skupowanego i dostarczonego do zakładu mleka nie będzie można przetworzyć. Podobnie w przypadku dostaw gazu – jeżeli moc zamówiona na 2022 rok to 8 558kWh/h, to po wprowadzeniu ograniczeń w dostawach gazu dostępna moc spadnie do 2 875kWh/h, co oznacza, że nie będzie możliwe prowadzenie procesu produkcyjnego bez ograniczeń.

- Przykłady i wyliczenia można by mnożyć, ale jasnym jest, że aktualnie obowiązujące przepisy de facto zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu Polski. Związek Polskich Przetwórców Mleka wraz z innymi organizacjami tworzącymi Porozumienia dla mleczarstwa, jeszcze w trakcie epidemii COVID-19 starał się o przyznanie zakładom przetwórczym statusu tzw. infrastruktury krytycznej – nie podlegającej ograniczeniom i w określony sposób chronionej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, jednakże zarówno MRiRW, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie odpowiedziało pozytywnie na apele branży. - mówi prezes Hydzik.

Przyczyna obecnej sytuacji

Aktualna sytuacja wynikająca zarówno z wejścia w życie ww. rozporządzenia Rady Ministrów, jak też wojny na Ukrainie i związanych z nią konsekwencji dla polskiej energetyki jeszcze bardziej zmotywowała ZPPM do działania na rzecz rozwiązania problemu możliwych ograniczeń w dostawach energii.

Związek we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i innymi organizacjami z szeroko rozumianej branży spożywczej podjął działania na rzecz zmiany aktualnie obowiązujących przepisów. W ramach prac zespołu ds. przeciwdziałania możliwym ograniczeniom dostaw energii elektrycznej i gazu przygotowano analizę potrzeb energetycznych zakładów przetwórstwa spożywczego, której celem było unaocznienie właściwym organom administracji centralnej, że przyjęte przepisy wymagają zmian. Doszło również do szeregu spotkań, w wyniku których branża zyskała cennego sojusznika w postaci Ministerstwa Rolnictwa w dążeniu do zmiany algorytmu określania mocy minimalnej, dostępnej w przypadku wprowadzenia wyższych stopni zasilania.

Zmiana sposobu naliczania mocy

W wyniku tych prac zostały opracowane alternatywne metody obliczania mocy minimalnej, tym razem uwzględniające specyficzne potrzeby zakładów przetwórczych, sezonowość produkcji w niektórych branżach, a nawet kogenerację energii. Ogólnie rzecz biorąc, są one oparte o obliczenie średniego zużycia energii elektrycznej z dwóch najbardziej „energochłonnych” i „gazochłonnych” miesięcy w roku lub obliczenie mocy minimalnej w oparciu o moc przyłączeniową dla energii i gazu.