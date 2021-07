ARiMR wesprze dostawców Bielmleku

Jak podało radio Białystok, rządowa agencja wesprze finansowo dostawców będącej w upadłości spółdzielni Bielmlek z Bielska Podlaskiego.

Jak wielokrotnie informowaliśmy SM Bielmlek, mimo wielu prób ratowania, został postawiony w stan upadłości. Część zobowiązań firmy ma być pokryta przez rolników-udziałowców, którzy już otrzymali wezwanie do zapłaty od syndyka.

Wyższy majątek Bielmleku

Okazało się, że majątek upadłej spółdzielni jest wyższy niż początkowo zakładano. Obecnie jest wyceniany na 280 mln zł. Dwadzieścia milionów z tej kwoty mają spłacić rolnicy. Syndyk śle do rolników wezwania do uzupełnienia udziałów do kwoty 50 tys. zł – a przypomnijmy, że wciąż nie wiadomo, czy należne udziały nie są dwukrotnie wyższe, bo z takim zapewnieniem zarząd spółdzielni zaciągał kolejne kredyty, a sąd wciąż nie rozstrzygnął wątpliwości.

Tymczasem jednak syndyk nie chce więcej na zapłacenie długów spółdzielni. To „tylko 50 tysięcy” oznacza jednak dla wielu spośród ponad 800 udziałowców bankructwo.

Wsparcie ARiMR

Tymczasem jak podaje Radio Białystok, rolnicy dostaną pieniądza za dostarczone mleko, mogą też liczyć na wsparcie w spłacie udziałów upadłej mleczarni Bielmlek. O pomoc będą mogli się ubiegać ci dostawcy, którzy w latach 2019-2020 przynajmniej raz zdali mleko do spółdzielni i nie otrzymali zapłaty. Wysokość pomocy nie będzie mogła być wyższa niż 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur. Przepisy nowego rozporządzenia przewidują również wsparcie w zakresie spłaty udziałów na jednego spółdzielcę. Pomoc nie będzie mogła być wyższa niż 40 tys. zł. Oznacza to, że prawie wszyscy rolnicy, a jest ich około 800, otrzymają kwoty wystarczające na spłatę całości udziałów. W sumie to 20 mln zł - czytamy w serwisie Radia Białystok.

Wnioski o pomoc rolnicy będą mogli składać do 15 sierpnia do powiatowych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularze wniosków o pomoc będą dostępne na stronie internetowej ARiMR.